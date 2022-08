TopDrop jetzt auch Zwischenablage für Dateien in der Mac-Menüleiste

Die Mac-App TopDrop basiert auf einer Idee des Entwicklers Ian Keen. Dieser hatte sich Gedanken darüber gemacht, zu was die schwarze Kameraaussparung am oberen Bildschirmrand moderner MacBooks sonst noch nützlich sein könnte. Dabei ist das Konzept für eine App herausgekommen, die diesen Bereich als „Launchpad“ für Dateien und damit verbundene Aktionen verwendet.

In der nun verfügbaren Version 1.3 seiner App erweitert der Entwickler TopDrop nun auch um eine Zwischenablage für Dateien. Mithilfe der neu hinzugefügten Option „Top Shelf“ kann man dort Dateien für den schnellen Zugriff bereitlegen, die man später an anderer Stelle verwenden will. Damit verbunden muss man wissen, dass TopDrop die Ursprungsdateien stets an Ort und Stelle lässt, ihr arbeitet hier nur mit Alias-Verweisen auf diese Dateien, die lediglich identisch aussehen.

Ursprünglich als Erweiterung für die „Notch“ konzipiert

TopDrop entstand zwar aus Überlegungen im Zusammenhang mit der sogenannten „Notch“ der neuen MacBook-Modelle, setzt diese Bildschirmaussparung aber keinesfalls voraus. So lässt sich die App in gleichem Maß und ohne Einschränkungen auch auf Macs ohne die schwarze Aussparung in der Menüleiste oder auf Apple-Rechnern mit externem Bildschirm verwenden. „Hotspot“ ist hier ebenfalls der Bereich im Zentrum der Menüleiste.

Wenn man ein Objekt dort hinzieht, wird der TopDrop-Bereich farblich hinterlegt und zeigt auf diese Weise auch das Vorhandensein einer Datei oder eine laufende Aktion an. Die Auswahlfarben hierfür lassen sich in den Einstellungen der App festlegen.

Ebenfalls in den Einstelllungen von TopDrop gebt ihr vor, was überhaupt passieren soll, wenn eine Datei dort hingezogen wird. In der neuesten Programmversion stehen dort nun sieben verschiedene Optionen zur Wahl. So kann man durch das Ziehen einer Datei in die Menüleiste beispielsweise das AirDrop-Menü aktivieren, eine neue iMessage oder E-Mail mit Anhang öffnen, die besagte Datei in einen speziellen Ordner verschieben oder kopieren, sie in den Papierkorb legen, mit einem Kurzbefehl verwenden oder eben im neuen „Top Shelf“ ablegen.

TopDrop wird zum Preis von 6,99 Euro im Mac App Store angeboten.