Folder Hub: Mac-Dateimanager für den Schnellzugriff

Die Mac-Anwendung Folder Hub präsentiert sich als Hilfsmittel für den schnellen Zugriff auf regelmäßig genutzte Verzeichnisse auf dem Mac und hält diese einfach erreichbar am oberen Bildschirmrand versteckt bereit.

Um das „Folder Hub“-Fenster von oben her einzublenden genügt es, wenn man mit der Maus in die Sensor-Aussparung „Notch“ oder, sofern diese nicht vorhanden ist, zentral an den oberen Bildschirmrand navigiert. Für mehr Flexibilität kann man darin dann zwischen sogenannten „Workspaces“ wählen, die jeweils für sich den Inhalt eines beliebigen Ordners auf dem Rechner widerspiegeln. Diese können dann mitsamt der enthaltenen Dateien gleichermaßen verwendet werden, als hätte man das Verzeichnis direkt im Finder geöffnet.

„Folder Hub“ unterstützt Drag-and-Drop-Aktionen ebenso wie die „Quick Look“-Funktion (die von Apple hierzulande auch „Übersicht“ genannten schnelle Dateivorschau durch Drücken der Leertaste). Zudem besteht die Möglichkeit, direkt im „Folder Hub“-Fenster eine bestimmte App zum Öffnen der einzelnen Dateien auszuwählen und über das Workspaces-Menü und einen Dateibaum schnell zwischen verschiedenen Verzeichnissen zu navigieren.

Wenn euch die beschriebenen Möglichkeiten interessieren, könnt ihr „Folder Hub“ im Mac App Store kostenlos laden. Die App lässt sich mit maximal drei verschiedenen Workspace-Verzeichnissen in vollem Umfang verwenden. Wer diese Einschränkung beseitigen (oder den Entwicklern unterstützen) will, kann die Anwendung entweder als Einmalkauf für 9,99 Euro oder für monatlich 99 Cent beziehungsweise 8,99 Euro im Jahr komplett freischalten.

„Folder Peek“ legt Ordner in die Menüleiste

Wenn es etwas einfacher genügt, bietet sich mit der ähnlich benannten Anwendung Folder Peek eine komplett kostenlose Alternative des Entwicklers Sindre Sorhus zum Ausprobieren an. Hier kann man einen ausgewählten Ordner mitsamt seinen Unterverzeichnissen für den schnellen Zugriff direkt in der Menüleiste platzieren.