NoiseBuddy für AirPods Pro: Mac-App in neuer Version

Die Mac-Anwendung NoiseBuddy kennt ihr seit vergangenem November. Der Desktop-Download des AirBuddy-Entwicklers Guilherme Rambo, zielt auf Nutzer der drahtlosen AirPods Pro ab, die diese häufiger auch am Mac einsetzen.

Diese können NoiseBuddy dazu nutzen, die Einstellungen zur Geräuschunterdrückung direkt am Desktop anzupassen und legen diese wahlweise in die Mac-Menüleiste beziehungsweise in der Touch Bar fest.

Zur Motivation erklärt Rambo:

Ich wollte eine einfachere Möglichkeit, die Einstellungen des Hörmodus der AirPods Pro und des Beats Solo Pro auf dem Mac zu ändern, ohne dafür das Lautstärke-Menü öffnen zu müssen. Daher habe ich diese einfache Anwendung entwickelt, die sowohl in der Menüleiste als auch in der Touch Bar eine Schaltfläche anzeigt, wo mit einem einzigen Klick zwischen dem ANC- und dem Transparenzmodus gewechselt werden kann.

Ist keine Bluetooth-Gerät mit dem Mac verbunden, dass die beiden Modi unterstützt, zeigt NoiseBuddy die Taste nicht an. Der Download wartet jetzt in Version 1.2 auf euch.

Neu in Version 1.2