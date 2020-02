Apple TV+: Comedy-Serie „Mythic Quest“ startet mit 9 Folgen

In Apples noch spärlichem Serien-Angebot fallen einzelne Neuveröffentlichungen ordentlich ins Gewicht. Erst recht, wenn diese zur Premiere alle Serienfolgen auf einmal zur Verfügung stellen.

So ist heute die neue Comedy-Serie Mythic Quest: Raven’s Banquet auf Apple TV+ gestartet. Das unten eingebettete „First Look“-Video bietet einen zwei Minuten langen und damit etwas ausführlicheren Ausblick auf die neue Show.

Die Produzenten der Serie, Rob McElhenney und Charlie Day, haben sich bereits mit „It’s Always Sunny in Philadelphia“ einen Namen gemacht. In „Mythic Quest: Raven’s Banquet“ dreht sich alles um die Mitarbeiter eines Entwicklerstudios und deren Arbeit an einem erfolgreichen Spiel.

Alle neun Folgen der ersten Staffel stehen mit durchschnittlichen Laufzeiten von 30 Minuten jetzt auf tv.apple.com/de und in der Apple TV-App zur Verfügung – ein laufendes Apple TV+ (Probe-)Abo wird zum Zugriff vorausgesetzt.