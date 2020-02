Telekom bietet drei neue WLAN-Pakete an

Für Nutzer, die ihre WLAN-Infrastruktur lieber mieten als zahlen (und im Zweifel vor Ort-Unterstützung benötigen) bietet die Deutsche Telekom nun die drei neuen WLAN-Pakete S, M und L an.

Die Router-Abos beinhalten jeweils mindestens einen „Speed Home WiFi“ – in teuersten L-Paket sind zwei Mesh-Router dabei – sowie die telefonische Unterstützung bei der Einrichtung.

Der Unterschied zwischen Paket S und M? Wer monatlich 6 statt 4 Euro bezahlt, kann sich unter Umständen über einen einmaligen Techniker-Besuch in den eigenen vier Wänden freuen, dieser kommt jedoch nicht garantiert, sondern nur in „besonders kniffligen Fällen“:

In den Paketen M und L kommen wir in besonders kniffligen Fällen auch bei euch vorbei. Mit der MeinMagenta APP kommt ihr Schritt für Schritt zum optimalen WLAN. Euer WLAN wird mit den WLAN-Paketen optimal eingerichtet sein, das versprechen wir euch! Für den Fall, dass es nicht so ist, geben wir euch eine 90-Tage-Geld-zurück-Garantie – also genug Zeit für euch, euer WLAN auf Herz und Nieren zu testen.