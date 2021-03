Newsreader NetNewsWire: Version 6 jetzt mit iCloud-Sync

Erst im August 2019 meldete sich der traditionsreiche RSS-Reader NetNewsWire nach langer Auszeit in Version 5.0 zurück. Damals hatte der ursprüngliche Entwickler Brent Simmons diesen wieder unter seine Fittiche genommen und angekündigt das Projekt als Freeware-Anwendung weiterentwickeln zu wollen.

Bereits Version 5 legte dann einen fabelhaften RSS-Reader vor, der unglaublich schnell arbeitete, auch mehrere hundert Feeds binnen Sekunden aktualisieren konnte und nicht nur zur kostenlosen Nutzung angeboten wurde, sondern auch seinen Quelltext allen interessierten Nutzern zur Verfügung stellte.

Ein Jahr später brachte Version 5.1 dann die Anbindung an zahlreiche Cloud-Dienste zur RSS-Synchronisation mit und sorgte dafür, dass sich NetNewsWire auch mit Feedly, Feedbin, Newsblur und Co. abgleichen ließ. Neben der Mac-Anwendung arbeitete Simmons zudem an einer mobilen Applikation, die einen vergleichbar schlanken Newsreader auf iPhone und iPad ablegte.

10 MB kleine Mac-Perle

Jetzt steht Version 6.0 der NetNewsWire-App für Mac-Anwender und Anwenderinnen zur Verfügung.

Die neue Ausgabe ist laut Simmons ein „big release with a bunch of new features“, das sich unter anderem um Anpassungen an macOS Big Sur kümmert. App-Oberfläche und das Icon berücksichtigen unter macOS Big Sur jetzt Apples neue Konventionen.

Zudem ist Ausgabe 6 für den Einsatz auf Macs mit Apple-Prozessoren optimiert und bietet fortan auch den optionalen Sync der von euch abonnierten News-Feeds mit Apples iCloud an. Für die sozialen Plattformen Twitter und Reddit, die keine regulären RSS-Feeds anbieten, integriert NetNewsWire jetzt speziellen Support, damit auch hier Subreddits und Nutzer-Konten gefolgt werden kann.

NetNewsWire setzt zum Einsatz mindestens macOS 10.15 Catalina voraus.