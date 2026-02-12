ifun.de — Apple News seit 2001. 45 704 Artikel

Neue Ice-Abspaltung: Thaw hält freie Menüleistenverwaltung am Leben
Mit Thaw ist ein neuer Menüleistenmanager für macOS erschienen, der auf dem bekannten Open-Source-Werkzeug Ice aufbaut. Das Projekt versteht sich als direkte Abspaltung der Freeware-App und ist eine Reaktion auf die stagnierender Entwicklung des Originals.

Ice Settings

Ziel von Thaw ist es, Fehler zu beheben, die Kompatibilität mit aktuellen macOS-Versionen sicherzustellen und offen gebliebene Funktionen schrittweise umzusetzen. Für Nutzer, die bislang auf Ice gesetzt haben, ergibt sich damit eine neue Option, um die eigene Menüleiste weiterhin flexibel zu organisieren.

Ice hatte sich als kostenlose Alternative zu kommerziellen Menüleistenmanagern wie Bartender etabliert und bot Funktionen zum Ein- und Ausblenden von Symbolen sowie zur optischen Anpassung der Menüleiste. In den vergangenen Monaten blieb die Weiterentwicklung jedoch weitgehend aus. Thaw setzt genau an dieser Stelle an und übernimmt den bestehenden Code, um ihn aktiv weiterzuführen. Die Entwickler geben an, sich zunächst auf Stabilität und die Anpassung an neue macOS-Versionen zu konzentrieren, bevor weitere Punkte aus der ursprünglichen Planung folgen.

Ice Settings General

Technisch setzt Thaw auf Systemfunktionen, die erst ab macOS 14 verfügbar sind. Ältere Versionen des Betriebssystems werden daher nicht unterstützt.

Funktionen, Sprachen, Oberfläche

Inhaltlich bleibt Thaw dem bekannten Konzept treu. Nutzer können Menüleistenelemente ausblenden und bei Bedarf wieder einblenden. Ergänzt wird dies durch eine separate Leiste unterhalb der Menüleiste, eine Suchfunktion für Symbole sowie Möglichkeiten zur Anpassung von Abständen und Erscheinungsbild. Die Anordnung der Symbole erfolgt per Drag-and-drop, wodurch sich die Leiste ohne tiefere Systemeingriffe neu strukturieren lässt.

Thaw Screen

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Internationalisierung. Thaw wird bereits in mehreren Sprachen angeboten, darunter Englisch, Französisch und Chinesisch, eine deutsche Übersetzung ist nahezu vollständig. Thaw wird unter der GPL-3.0-Lizenz veröffentlicht und bleibt damit kostenlos und frei nutzbar.
12. Feb. 2026 um 18:00 Uhr von Nicolas


