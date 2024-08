Ice für Mac: Neue Funktionen und verbesserte Barrierefreiheit

Die von Jordan Baird entwickelte Open-Source-Anwendung Ice, hat ein Update erhalten, das die Barrierefreiheit für Mac-Nutzer verbessert. Ice ermöglicht die Anpassung der Menüleiste unter macOS und wird von vielen Anwendern als gänzlich kostenlose Alternative zu Bartender genutzt.

Freie Bartender-Alternative

Mit dem jüngsten Update auf Version 0.10.5 wurde die Anzeige der so genannten Ice Bar optimiert, um Nutzern die auf die Bedienungshilfen angewiesen sind, die Nutzung der App zu erleichtern. Die Ice Bar ist eine sekundäre Menüleiste innerhalb der Ice-App, die seit Version 0.10.0 verfügbar ist. Mit der aktuellen Version können Nutzer diese Leiste jetzt auch per Tastatur bedienen, wenn die „Tastatursteuerung“ von macOS aktiviert ist. Damit lassen sich die Menüelemente der Ice Bar direkt über Tastenkürzel einblenden und auswählen.

Umfangreiche Funktionen zur Menüleisten-Anpassung

Ice bietet eine breite Palette an Funktionen zur Verwaltung und Anpassung der Menüleiste. Die Hauptfunktion der App ist es, Menüleisten-Elemente auszublenden oder anzuzeigen, was um so nützlicher ist, je mehr Menüleistensymbole in der Leiste vorhanden sind. Nutzer können Elemente dauerhaft verstecken oder so einstellen, dass diese nur bei Bedarf durch Klicken, Scrollen oder Wischen erscheinen. Zudem gibt es die Möglichkeit, ausgeblendete Elemente in einer separaten Leiste anzuzeigen, was besonders für MacBooks mit einem Notch praktisch ist.

Neben der Verwaltung der Menüleisten-Elemente bietet Ice auch vielfältige Optionen zur optischen Anpassung der Leiste. Dazu gehören das Hinzufügen von Farbtönen, Schatten und Rändern sowie die Möglichkeit, die Form der Menüleiste anzupassen, etwa durch abgerundete Ecken oder eine geteilte Leiste. Auch die Möglichkeit Ice beim Login automatisch zu starte und die ebenfalls automatische Installation vorhandener Updates sind integriert. Zum Download geht es hier entlang.