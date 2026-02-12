Das Lineup 2026: ECOVACS bringt neue Haushaltsroboter in den Markt

Die Robotik-Spezialisten von ECOVACS starten mit einer neuen Generation von Haushaltsrobotern in das erste Quartal. Das jetzt präsentierte Portfolio umfasst neue Modelle für die Rasenpflege, die Boden- und die Fensterreinigung.

Der A3000 und der A1600 kommen mit integriertem Kantentrimmer

Der Fokus liegt auf einer weitergehenden Automatisierung alltäglicher Aufgaben und einer möglichst einfachen Einrichtung ohne zusätzlichen Installationsaufwand. In diesem Frühjahr verzichtet ECOVACS auf den Launch gänzlich neuer Gerätekategorien und betreibt vor allem Produktpflege.

Vier neue GOAT-Mähroboter

Mit der neuen GOAT-Familie erweitert ECOVACS sein Angebot an Mährobotern für unterschiedlich große Grundstücke. Die Modelle arbeiten ohne Begrenzungsdraht und erfassen ihre Umgebung mithilfe von Sensoren, die Entfernungen und Hindernisse erkennen und daraus digitale Karten erstellen. Bei den LiDAR PRO Varianten ist zusätzlich ein automatisch arbeitender Trimmer integriert, der Rasenkanten eigenständig nachschneidet.

Je nach Ausführung kommen satellitengestützte Positionsdaten oder kamerabasierte Objekterkennung zum Einsatz. Schnitthöhen und Zeitpläne lassen sich flexibel anpassen. Die Geräte decken sowohl kleinere Gärten als auch größere, komplex geschnittene Flächen ab.

Zwei neue Saugroboter

Für die Bodenreinigung bringt ECOVACS mit dem DEEBOT T80S OMNI und dem DEEBOT T90 PRO OMNI zwei neue Saug Wisch Roboter auf den Markt. Beide kombinieren eine hohe Saugleistung mit einer rotierenden Wischtechnik, die auch festsitzenden Schmutz lösen soll.

Sensoren und kamerabasierte Systeme unterstützen eine strukturierte Navigation in möblierten Räumen. Die zugehörigen OMNI-Stationen übernehmen Wartungsaufgaben wie das Reinigen und Trocknen der Wischmodule sowie das Entleeren des Staubbehälters.

WINBOT W3 zur Fensterreinigung

Auch im Bereich der Fensterreinigung wird das Sortiment erweitert. Der WINBOT W3 OMNI arbeitet mit einer Station, die das Reinigungspad automatisch säubert. Eine angepasste Navigation plant gleichmäßige Bahnen auf unterschiedlichen Glasflächen.

Ergänzend dazu richtet sich der WINBOT mini 2 mit seiner flachen Bauform an schmale oder schwer zugängliche Fenster.

Die neuen GOAT Rasenroboter, der DEEBOT T80S OMNI sowie der WINBOT W3 OMNI starten heute in den Handel. Der DEEBOT T90 PRO OMNI folgt am 9. März und der WINBOT mini 2 ist ab dem 12. März erhältlich.