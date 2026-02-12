Apple Vision Pro: YouTube veröffentlicht offizielle Video-App

Nach längerer Zurückhaltung (die Vision Pro wurde vor über zwei Jahren vorgestellt) ist Googles Videoportal YouTube nun mit einer eigenen Anwendung für Apples Datenbrille gestartet. Die offizielle App steht ab sofort im App Store für die Apple Vision Pro zur Verfügung und richtet sich an Nutzer, die Videoinhalte nicht mehr ausschließlich über den Browser konsumieren möchten. Voraussetzung für die Installation ist visionOS 26 oder neuer.

Start nach Aus für Drittanbieter-Lösungen

Die Veröffentlichung markiert einen Richtungswechsel. Noch im vergangenen Jahr hatte YouTube auf eine eigene App verzichtet. Stattdessen nutzten frühe Anwender Lösungen von Drittanbietern, die speziell für die räumliche Darstellung auf der Vision Pro angepasst waren.

Mit Juno wurde eine dieser Anwendungen später wieder aus dem App Store entfernt, nachdem YouTube rechtliche Bedenken geltend gemacht hatte. Seitdem blieb Nutzern nur der Zugriff über Safari, der funktional zwar vollständig war, aber nicht auf die besonderen Darstellungsformen der Brille zugeschnitten wurde.

Mit der nun verfügbaren App übernimmt YouTube die Kontrolle selbst. Die Anwendung bietet eine vollständige Anmeldung mit Zugriff auf Abonnements, Playlists und den Wiedergabeverlauf. Damit gleicht der Funktionsumfang weitgehend dem der bekannten YouTube-Apps auf anderen Plattformen.

8K nur für die 2. Generation der Brille

Technisch setzt die App auf eine speziell angepasste Darstellung für Extended Reality. Neben klassischen Videos unterstützt sie auch 360-Grad-Formate sowie VR-Inhalte, die den Nutzer vollständig umgeben. Herkömmliche Videos bleiben dabei dauerhaft im Sichtfeld platziert, sodass sie sich auch aus größerer Entfernung betrachten lassen.

Auf neueren Geräten wird zudem die Wiedergabe besonders hochauflösender Inhalte ermöglicht. YouTube spricht von Unterstützung bis zu 8K, wobei diese Funktion an die neueste Hardwaregeneration der Vision Pro gebunden ist. Die App selbst fällt mit rund 180 Megabyte vergleichsweise kompakt aus und ist in deutscher Sprache sowie zahlreichen weiteren Sprachen verfügbar.

Mit dem Start der offiziellen Anwendung schließt YouTube eine Lücke, die frühe Nutzer der Apple Vision Pro seit dem Marktstart begleitet hat. Gleichzeitig dürfte der Schritt die Nutzung alternativer Lösungen endgültig überflüssig machen.