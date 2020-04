Neue Apple-Videos: iPad Pro und iPadOS-Trackpad-Steuerung

Apple hat zwei neue Videos zum iPad Pro veröffentlicht. Bei „Float“ handelt es sich um ein schlichtes Werbevideo, dass die Vorzüge des neuen iPad insbesondere im Zusammenspiel mit der neuen Tastaturhülle Magic Keyboard betont.

Float Werbevideo für iPad Pro

„How to navigate your iPad with a trackpad“ ist eine Veröffentlichung des amerikanischen Apple-Support, in der es ganz wie im Titel des Videos angekündigt darum geht, die Möglichkeiten der Trackpad-Steuerung zu erkunden.

Das iPad mit einem Trackpad bedienen

Insbesondere dieses Support-Video sollten sich alle Besitzer eines iPad zu Gemüte führen, die das Tablet mit einem Trackpad verwenden wollen – ganz egal ob extern oder in Form von Apples Magic Keyboard. Ich bekommt einen schnellen Überblick über die wichtigsten unter iPad OS 13.4 verfügbaren Trackpad-Gesten für die iPad-Steuerung.

Ergänzend dazu wollen wir auf das neu veröffentlichte Hilfe-Dokument Set up and use Magic Keyboard for iPad verweisen. Hier finden Besitzer des Magic Trackpad ausführliche Hilfestellung rund um die Verwendung der Tastaturhülle.

Weitere Infos zum Thema: