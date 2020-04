Apples Magic Keyboard für iPad Pro geht in den Verkauf

Apple bietet jetzt auch das Magic Keyboard für das iPad Pro zur Bestellung an. Die Tastatur mit integriertem Trackpad soll vom 20. April an in Deutschland ausgeliefert werden.

Apples Magic Keyboard für das iPad Pro steht passend für das iPad Pro 11“ und das iPad Pro 12“ für 339 Euro bzw. 399 Euro bei Apple zur Bestellung bereit. Das integrierte Trackpad setzt auf die mit iOS 13.4 eingeführte Maus- und Trackpad-Unterstützung beim iPad. Zudem dient die Hülle als außergewöhnlicher magnetischer iPad-Ständer.

Das Magic Keyboard verbindet sich magnetisch mit dem iPad Pro, bringt den schönen Multi-Touch Bildschirm durch sein freischwebendes Design zur Geltung und ermöglicht eine stufenlose Einstellung des Betrachtungswinkels bis zu 130 Grad. Das tragbare Design bietet eine normalgroße Tastatur mit beleuchteten Tasten und einem Scherenmechanismus mit 1 mm Tastenhub für ein angenehmes und direktes Tipperlebnis, egal ob man auf dem Schoß oder auf dem Schreibtisch arbeitet. Das überall klickbare Trackpad des Magic Keyboard ergänzt das Touch-First Design des iPad für flüssiges Navigieren, einfache Kontrolle des Cursors und präzise Einstellungen. Dank USB-C Pass-Through Laden hält das Magic Keyboard den USB-C-Anschluss des iPad Pro frei für Zubehör wie externe Laufwerke und Displays. Und zur weiteren Sicherheit werden die Mikrofone des iPad Pro abgeschaltet sobald das Magic Keyboard angeheftet und zugeklappt ist, um eine Kompromittierung von Audiodaten zu verhindern.

Bezüglich der Kompatibilität der Hüllen verwirrt uns Apple etwas. Während oben auf der Produktseite die Rede vom 11" iPad Pro (2. Generation) bzw. 12,9" iPad Pro (4. Generation) die Rede ist, werden im Kleingedruckten und in der Pressemitteilung des Herstellers auch die älteren Modelle 11" iPad Pro (1. Generation) und 12,9" iPad Pro (3. Generation) erwähnt. Diese Angabe sollte gültig sein.