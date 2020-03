iPadOS 13.4: Trackpad-Unterstützung auch für ältere iPads

Am Dienstag wird Apple iPadOS 13.4 inklusive der heute angekündigten Trackpad-Unterstützung für das iPad ausliefern. Die Funktion bleibt keinesfalls nur dem neuen iPad Pro vorbehalten, sondern lässt sich auch mit älteren Geräten nutzen.

Die Trackpad-Unterstützung kommt mit einem als Kreis erscheinenden Cursor, der Apps auf dem Startbildschirm und im Dock, Elemente der Benutzeroberfläche, Textfelder hervorhebt und so einen klaren Hinweis darauf gibt, worauf man klicken kann. Gesten auf dem Trackpad sollen den Wechsel zwischen den Apps, den Zugriff auf den App-Switcher und die Aktivierung von Dock, Kontrollzentrum und Apps in Slide Over erleichtern. Zudem verspricht Apple damit geschmeidiges Scrollen auf Webseiten und in der Fotomediathek ebenso wie die präzise Bearbeitung von Text. Die meisten Apps von Drittanbietern funktionieren laut Apple ohne jegliche Änderung, Entwickler können mithilfe neuer Schnittstellen erweiterte Trackpad-Unterstützung in ihre Apps integrieren.

Welche iPad-Modelle bieten Trackpad-Unterstützung?

Apple zufolge wird die Trackpad-Unterstützung auf jedem iPad mit iOS 13.4 verfügbar sein. Konkret also auf dem iPad Air 2 aus dem Jahr 2014 oder neuer, dem iPad 5. Generation aus dem Jahr 2017 oder neuer, dem iPad mini 4 aus dem Jahr 2015 oder neuer und auf allen iPad-Pro-Modellen.

Alternativ zum neuen Magic Keyboard können die kompatiblen iPad-Modelle auch auf Mac-Zubehör ausweichen, so ermöglicht die Trackpad-Unterstützung von iPadOS 13.4 Apple zufolge auch die Verwendung von Apples Magic Trackpad 2, der Magic Mouse 2 und dem Magic Keyboard für iPad Pro. Über Bluetooth oder USB angeschlossene Mäuse von Drittanbietern werden ebenfalls unterstützt.

Magic Keyboard mit Vorgängergeneration des iPad Pro kompatibel

Apple bietet das neue Magic Keyboard zum Preis von 339 bzw. 399 Euro in Versionen für das iPad Pro 12,9 Zoll und das iPad Pro 11 Zoll an. Die Tastatur mit integriertem Trackpad ist jeweils auch mit der Vorgängergeneration kompatibel, sie lässt sich also mit den Generationen 3 und 4 des 12,9 Zoll iPad Pro sowie der 1. und 2. Generation des iPad Pro mit 11 Zoll verwenden.