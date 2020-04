Magic Keyboard für iPad Pro: Käufer klagen über schlechte Verarbeitung

Apple bietet das Magic Keyboard für das iPad Pro ab 339 Euro an. Ein Preis, zu dem man ein fehlerfreies und sorgfältig geprüftes Produkt erwarten darf. Doch die Realität sieht anders aus. Ein nicht geringer Prozentsatz der in Deutschland ausgelieferten neuen iPad-Tastaturen kommt beschädigt und schlampig verarbeitet beim Empfänger an.

Die ersten Tester des Magic Keyboard für iPad Pro zeigten sich ja größtenteils begeistert. Das verwundert nicht, denn die von Apple im Vorfeld ausgegebenen Testgeräte werden sorgfältig geprüft und präsentierten sich stets frei von technischen und optischen Mängeln.

Bei den Lieferungen an Otto Normalverbraucher sieht es da schon ganz anders aus. Ihren hohen Preis vor Augen, ist die Tastatur sicherlich keine Massenware. Dennoch erreichten uns erstaunlich viele Leserberichte über teils gravierende Mängel.

Ein geringer Teil der betroffenen Leser klagt schlicht über Funktionsprobleme. So wird geschrieben, dass sich die Tastatur nicht in Betrieb nehmen lässt oder einzelne Buchstaben ausfallen. Deutlich mehr Käufer klagen dagegen über optische Mängel und schlampige Verarbeitung. Neben Kratzern insbesondere um den Ladeanschluss herum und kleinen Macken auf der Außenseite ist vor allem von Kleberesten die Rede. Dabei handelt es sich um teilweise auch um das, was auf unseren Bildern wie Metallspäne aussieht.

Einem Billiganbieter aus China könnte man dergleichen vielleicht nachsehen. Doch Apples Anspruch verträgt sich mit dieser Nutzererfahrung keinesfalls.