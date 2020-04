Microsoft Office heißt jetzt Microsoft 365

Wie angekündigt vermarktet Microsoft seine Office-Pakete von heute an unter dem neuen Label Microsoft 365. Der Leistungsumfang bleibt vorerst aber weitgehend identisch. Die interessantesten neuen Zusatzfunktionen lassen auf sich warten.

Microsoft 365 ist zum Jahrespreis von 99 Euro oder alternativ 10 Euro pro Monat für Familien erhältlich. Die Version für Einzelnutzer kostet im Jahr 69 Euro oder ist auf Monatsbasis zum Preis von jeweils 7 Euro zu haben. Im Family-Paket ist die Nutzung für insgesamt bis zu sechs Personen enthalten, von denen jede 1 TB Speicher auf Microsoft OneDrive nutzen kann. Unterm Strich wurde also im Wesentlichen der Name geändert, der Leistungsumfang bleibt identisch und auch bestehende Office-Abos lassen sich ohne Einschränkung unter dem neuen Name weiterführen.

Mit Teams für Familien und der Family Safety App lassen die beiden interessantesten Ankündigungen im Zusammenhang mit der Produkt-Überarbeitung leider noch auf sich warten. Family Safety soll im Sommer langsam starten, auf die neue Teams-App müssen wir bis Herbst warten. Eine Übersicht aller mit der Umstellung auf Microsoft 365 verbundenen Neuerungen findet ihr hier, die Kurzbeschreibung von Teams für Familien und Family Safety hängen wir an.

Microsoft Teams App mit persönlichen Funktionen

„Um produktiv zusammenzuarbeiten, setzen bereits 44 Millionen Menschen weltweit auf Microsoft Teams. Der zentrale Hub für Teamarbeit vereint in einer Anwendung alles, was moderne Zusammenarbeit braucht. Mit der Erweiterung von Teams für den privaten Einsatz ermöglicht Microsoft Menschen nun, ihre Arbeit und ihr Privatleben in einer Anwendung zu verwalten. Mit Teams in Microsoft 365 Single und Family können Anwenderinnen und Anwender den Gruppenchat nutzen, Videoanrufe tätigen, gemeinsam Listen führen, Zeitpläne koordinieren sowie Fotos und Videos austauschen. Die neuen Funktionen werden vorerst für die mobile App (iOS und Android) im Herbst 2020 allgemein verfügbar.“

Eine sichere Umgebung für Familien mit der neuen Family Safety App

„Microsoft unterstützt Eltern dabei, die Sicherheit ihrer Familie in der physischen und digitalen Welt zu gewährleisten. Die neue Family Safety App ermöglicht es ihnen beispielsweise, die Bildschirmzeit der Kinder auf Windows-PCs, Android und Xbox einfach via App zu verwalten. Zusätzlich können sie standortbezogene Dienste der Microsoft Family Safety App nutzen, die Familienmitglieder per Standortfreigabe benachrichtigen, wenn sie die Schule oder Arbeit erreichen. Die Vorschau der Family Safety App beginnt im Sommer 2020 und wird vorerst auf 20.000 Microsoft 365-Nutzerinnen und -Nutzer (iOS and Android) begrenzt sein. Die Anmeldungen werden in den kommenden Monaten geöffnet. Alle Funktionen sind während der Vorschau kostenlos verfügbar. Funktionen wie das Geotagging von Standorten werden mit der allgemeinen Verfügbarkeit zu Premium-Funktionen.“