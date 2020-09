Neu bei Alexa: Automatisches Löschen von Sprachaufzeichnungen

Gute Neuigkeiten für Nutzer aktueller Echo-Geräte. Der Online-Händler Amazon hat die Verfügbarkeit neuer Datenschutz-Einstellungen angekündigt, die fortan unter anderem dafür sorgen können, dass Amazon die Sprachaufzeichnungen eurer Echo-Kommandos nicht mehr aufbewahrt.

Statt die Sprachaufzeichnungen selbst per Sprachbefehl zu Löschen oder diese in bestimmten Intervallen zu entfernen – etwa alle drei Monate – bietet Amazon nun auch die Option „Keine Aufzeichnungen speichern“ an.

Habt ihr die Einstellungen gesetzt, kann es zwar bis zu 36 Stunden dauern, ehe die neue Konfiguration auch greift, ab dann jedoch verzichtet Amazon auf die Aufbewahrung eurer Sprachmitschnitte.

Die neue Datenschutz-Einstellung, die Amazon in der offiziellen Alexa-App im Bereich Mehr > Einstellungen > Alexa-Datenschutz > Ihre Alexa-Daten verwalten > Ihre Sprachaufnahmen verwalten abgelegt hat, bietet nun insgesamt vier Auswahlmöglichkeiten an:

Aufzeichnungen speichern, bis ich sie lösche

Meine Aufzeichnungen 18 Monate lang speichern

Meine Aufzeichnungen 3 Monate lang speichern

Keine Aufzeichnungen speichern

Allerdings mahnt Amazon: Nur Kunden, die sich für die Speicherung der Aufnahmen entscheiden, können von zusätzlichen Personalisierungen wie Stimmprofilen und einer verbesserten Erkennung profitieren.

Amazon reagiert mit der Bereitstellung der neuen Datenschutz-Optionen auf die massive Kritik, mit der sich das Unternehmen im vergangenen Sommer konfrontiert sah. Damals stand Amazon wegen der Analyse der Alexa-Sprachaufzeichnungen in der Kritik und sicherte zu, zukünftig bessere Datenschutzeinstellungen ausrollen zu wollen.

Laut Amazon sollen sich vorhandene Aufnahmen zukünftig mit dem Sprachkommando „Alexa, lösche alles, was ich gesagt habe“ entfernen lassen.