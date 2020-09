Apple TV+: Zwei neue Trailer für neue Inhalte

Nachdem Apple erst am vergangenen Freitag die neue Serien-Produktion Tehran in den Ring schob, trailert der Konzern nun zwei neue Inhalte, die den Video-Streaming-Dienst aus Cupertino im Oktober beziehungsweise im Februar 2021 ergänzen werden.

Ghostwriter

So hat Apple jetzt den ersten Season-2-Trailer der auf Heranwachsende abzielenden Serie Ghostwriter veröffentlicht. Diese wird am 9. Oktober auf Apple TV+ debütieren und, wie bereits die erste Staffel, auf der gleichnamigen Kinder-Serie aus 1992 basieren, die damals vom gemeinnützigen „Sesame Workshop“ entworfen wurde. Der gleichen Organisation, die auch für die Produktion der Sesamstraße verantwortlich zeichnet.

In der zweiten Staffel der Serie, die erste trat mit sieben Folgen an, versuchen die jungen Helden ihren Buchladen zu retten und stellen ihrem Publikum währenddessen literarische Geschichten und Figuren vor.

Billie Eilish Dokumentation

Auf ein etwas älteres Publikum zielt die neue Musik-Dokumentation „Billie Eilish: The World’s A Little Blurry“ ab, die am 21. Februar zeitgleich auf Apple TV+ und in mehreren Kinos anlaufen soll.

Die Produktion widmet ich dem Aufstieg der Ausnahmekünstlerin, die nach ihrem Debüt-Album „When we all Fall Asleep, Where do we Go?” zahlreiche Preise absahnen konnte und bei den Grammys unter anderem mit den Preisen für die beste neue Interpretin und das beste neue Album ausgezeichnet wurde.

Im Anschluss an den Grammy-Durchbruch ist Eilish nicht nur im Rahmen der 92. Oscar-Verleihung aufgetreten, sondern hat auch den offiziellen James-Bond-Sond „No Time To Die“ vertont.

Apple selbst hat im April ein Benefiz-Konzert mit der Künstlerin gestreamt und die junge Sängerin im Rahmen der Apple Music Awards 2019 mit eigenen Preisen ausgezeichnet.