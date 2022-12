Einen Testballon diesbezüglich hat Netflix bereits im vergangenen Sommer in ersten Regionen gestartet . So wurden Netflix-Abonnenten, die länger als zwei Wochen zusätzlich zu ihrem gewöhnlichen Nutzungsprofil auch von einem anderen Ort aus auf ihr Konto zugegriffen haben mithilfe von entsprechenden Hinweismeldungen dazu aufgefordert, für diese erweiterte Nutzung eine erhöhte Gebühr zu bezahlen.

Die Rede ist aktuell von einer Einführung entsprechender Restriktionen in den USA und es bleibt zunächst offen, ob die Maßnahmen erstmal auf das Heimatland von Netflix begrenzt bleiben, oder auch gleich in Europa in Kraft treten sollen.

Externe Nutzer gegen Aufpreis Netflix will Maßnahmen gegen Account-Sharing in Kürze ausweiten

