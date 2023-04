Chatbot-Hype: Viele schwarze Schafe im Mac App Store

Wie weit diese Sicht der Dinge von der Realität im App Store entfernt ist hat der der in Frankfurt am Main ansässige Sicherheitsforscher Alex Kleber in seinem Blogeintrag „Die dunkle Seite des Mac App Stores“ am Beispiel des aktuellen KI-Hypes um den Textgenerator ChatGPT zusammengetragen.

Insert

You are going to send email to