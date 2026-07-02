Nanoleaf Smart Multicolor Deckenleuchte startet in Europa

Nanoleaf erweitert sein Sortiment um eine smarte Deckenleuchte. Die Smart Multicolor Deckenleuchte ist im europäischen Nanoleaf-Shop bereits für 79,99 Euro vorbestellbar und soll Ende Juli ausgeliefert werden. Matter over Wi-Fi ist an Bord: Die Leuchte lässt sich dadurch auch in Apple Home einbinden.

Anders als Nanoleafs klassische Lichtpanels ist die neue Deckenleuchte weniger Wanddeko und mehr Alltagslicht. Nanoleaf spricht von bis zu 2600 Lumen Helligkeit und einen Weißlichtbereich von 2200 bis 6500 Kelvin. Damit soll die Leuchte nicht nur für bunte Effekte, sondern auch für Schlafzimmer, Arbeitszimmer, Küche oder Flur taugen beziehungsweise diese in stimmungsvolles Licht tauchen.

Weißlicht und Farbring getrennt steuerbar

Das Besondere ist der zweiseitige Aufbau. Nach unten leuchtet die Lampe als normales Deckenlicht, nach oben erzeugt sie einen farbigen Lichthof an der Decke. Beide Seiten können gemeinsam oder getrennt gesteuert werden. So lässt sich helles Arbeitslicht nutzen, während abends nur der farbige Rückschein für Atmosphäre sorgt.

Laut Nanoleaf hat die Deckenleuchte 28 einzeln adressierbare Farbzonen, dynamische Szenen, Musikvisualisierung und Screen Mirroring. Wie üblich gilt: Nur die Grundfunktionen landen über Matter in Apple Home, für aufwendigere Farbverläufe und Nanoleaf-Szenen bleibt die Nanoleaf-App die erste Anlaufstelle.

Matter über WLAN statt Thread

Die Verbindung erfolgt per Matter over Wi-Fi, nicht per Thread. Gesteuert werden kann die Deckenleuchte über die Nanoleaf-App, Apple Home, Google Home, Alexa, Samsung SmartThings, Home Assistant oder einen normalen Lichtschalter. Zusätzlich unterstützt Nanoleaf den Sense+ Wireless Smart Switch. Klassische Dimmer werden nicht unterstützt, gedimmt wird über App, Sprachsteuerung oder kompatible Smart-Home-Systeme.

Über Matter-kompatible Stehleuchten, Designleuchten und Lines mit Matter-Anbindung hatten wir bereits berichtet. Die neue Smart Multicolor Deckenleuchte ist nun eher für Nutzer gedacht, die eine normale Deckenlampe ersetzen und trotzdem smarte Farbszenen nutzen möchten.