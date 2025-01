Nanoleaf nimmt mit Matter kompatible Stehlampe ins Programm

Der Smarthome-Standard Matter zeigt sich zunehmend präsent. Während es keine Veranlassung gibt, bereits vorhandene HomeKit-Geräte gegen ein Produkt mit Matter auszutauschen, sollte man bei Neuanschaffungen nach Möglichkeit darauf achten. Immer mehr Anbieter kommen davon ab, Systeme wie Apple Home oder Alexa separat zu zertifizieren, sondern setzen auf die mit Matter verbundene plattformübergreifende Kompatibilität.

So auch Nanoleaf mit seiner neuen Smarthome-Stehlampe. Die Leuchte lässt sich nicht nur über das Ökosystem des Herstellers verwenden, sondern dank ihrer Matter-Zertifizierung auch mit Systemen wie Apple Home verknüpfen und sich auf diese Weise zum Beispiel auch in Hersteller-übergreifende Automatisierungen einbinden.

Auf den ersten Blick unterscheidet sich die neue Stehlampe von Nanoleaf nicht von den bereits von anderen Herstellern angebotenen vergleichbaren Produkten. Die 140 Zentimeter hohe Lampe steht auf einem schlanke Sockel und ist mit ihrem rückseitig integrierten LED-Streifen für die Platzierung an einer Wand und als indirekte Beleuchtung gedacht.

Die maximale Helligkeit wird mit 1.700 Lumen angegeben. Die LEDs vom Typ RGBW können dabei die mehr oder weniger üblichen 16 Millionen Farben sowie Weißtöne mit einer Farbtemperatur zwischen 2.200 und 6.500 Kelvin wiedergeben.

Matter-Hub vorausgesetzt

Die Einbindung ins heimische Smarthome-Netzwerk erfolgt über WLAN. Die Steuerung kann dann mithilfe der Nanoleaf-Apps für Mobilgeräte oder den Desktop erfolgen. Will mann die Möglichkeit zur Anbindung an Apple Home und andere Systeme mithilfe von Matter nutzen, so wird ein mit Matter kompatibler Smarthome-Hub vorausgesetzt. Dann besteht auch die Möglichkeit, die Lampe mithilfe von Sprachassistenten wie Siri oder Alexa zu bedienen.

Alternativ dazu kann man jedoch auch ganz konventionell vorgehen. Die Stehlampe von Nanoleaf verfügt über dedizierte Tasten zum Ein- oder Ausschalten, dem Wechsel von Farbszenen sowie zum Anpassen der Helligkeit.

Ab Ende Februar verfügbar

Nanoleaf bietet die Neuvorstellung bereits zum Einführungspreis von 72 Euro zur Vorbestellung an. Die Lampe soll vom 28. Februar versandt werden.

Eine sofort verfügbare Alternative wäre die Smarte Stehlampe 2 von Govee. Diese verfügt allerdings über einen zusätzlichen Lichtkranz im Sockel und ist eine ganze Ecke teurer. Bei Amazon bezahlt man hier dank eines Aktionscoupons gerade 127,99 Euro.