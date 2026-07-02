XGIMI MIRA: Großes Bild für die Fußball-WM

Die deutsche Nationalmannschaft ist bei der WM zwar schon raus, der Fernsehsommer muss deshalb aber nicht auf Zimmerlautstärke und 55 Zoll schrumpfen. XGIMI stellt mit MIRA und MIRA Pro zwei neue Ultra-Kurzdistanz-Projektoren vor, die großes Bild ohne Deckenhalterung oder lange Kabelwege ins Wohnzimmer bringen sollen.

Ultra-Kurzdistanz bedeutet: Der Beamer steht nicht hinten im Raum, sondern direkt vor der Wand oder Leinwand. Die MIRA-Serie erzeugt ein 100-Zoll-Bild bereits aus 19,3 Zentimetern Abstand zur Projektionsfläche. Maximal sind laut Hersteller bis zu 120 Zoll möglich. Für die restlichen WM-Spiele, Filmabende oder Serienmarathons reicht das also locker – auch wenn man die DFB-Niederlage lieber nicht noch einmal in Großaufnahme sehen möchte.

100 Zoll aus 19 Zentimetern

Beide Modelle setzen auf 4K-RGB-Triple-Laser-Technik mit 3.840 × 2.160 Pixeln. Der Farbraum soll 110 Prozent von BT.2020 abdecken, das Kontrastverhältnis gibt XGIMI mit 20.000:1 an. Der MIRA erreicht 2.000 ISO-Lumen, der MIRA Pro kommt auf 3.000 ISO-Lumen. Dazu gibt es ein integriertes Harman-Kardon-Soundsystem mit 36 Watt.

Auch Spieler sollen nicht vergessen werden. Laut XGIMI haben die Modelle 1 ms Latenz, VRR, ALLM und spezielle Gaming-Bildmodi. Praktisch ist auch die automatische Einrichtung über ISA 5.0. Autofokus, Trapezkorrektur, Ausrichtung, Anpassung an Wandfarbe und Unebenheiten sowie eine Augenschutzfunktion sollen den Aufbau vereinfachen.

MIRA startet Mitte Juli

Als Betriebssystem ist Google TV integriert. Netflix, Prime Video, Disney+ und weitere Streamingdienste lassen sich damit direkt auf dem Projektor nutzen, ohne zwingend einen Apple TV oder Fire TV Stick anzuschließen. Das Gehäuse misst 46,4 × 26,8 Zentimeter und ist mit grauem Akustikstoff bezogen, wodurch es zum kleinen Highlight wird.

Der XGIMI MIRA kommt übrigens schon am 15. Juli für 1.699 Euro in den Handel. Der hellere MIRA Pro folgt dann später im Sommer für 1.999 Euro. Wer den MIRA bis zum 14. Juli vorbestellt, erhält laut Hersteller vier 3D-Brillen als Zugabe.