Nach dem DFB-Aus
XGIMI MIRA: Großes Bild für die Fußball-WM
Die deutsche Nationalmannschaft ist bei der WM zwar schon raus, der Fernsehsommer muss deshalb aber nicht auf Zimmerlautstärke und 55 Zoll schrumpfen. XGIMI stellt mit MIRA und MIRA Pro zwei neue Ultra-Kurzdistanz-Projektoren vor, die großes Bild ohne Deckenhalterung oder lange Kabelwege ins Wohnzimmer bringen sollen.
Ultra-Kurzdistanz bedeutet: Der Beamer steht nicht hinten im Raum, sondern direkt vor der Wand oder Leinwand. Die MIRA-Serie erzeugt ein 100-Zoll-Bild bereits aus 19,3 Zentimetern Abstand zur Projektionsfläche. Maximal sind laut Hersteller bis zu 120 Zoll möglich. Für die restlichen WM-Spiele, Filmabende oder Serienmarathons reicht das also locker – auch wenn man die DFB-Niederlage lieber nicht noch einmal in Großaufnahme sehen möchte.
100 Zoll aus 19 Zentimetern
Beide Modelle setzen auf 4K-RGB-Triple-Laser-Technik mit 3.840 × 2.160 Pixeln. Der Farbraum soll 110 Prozent von BT.2020 abdecken, das Kontrastverhältnis gibt XGIMI mit 20.000:1 an. Der MIRA erreicht 2.000 ISO-Lumen, der MIRA Pro kommt auf 3.000 ISO-Lumen. Dazu gibt es ein integriertes Harman-Kardon-Soundsystem mit 36 Watt.
Auch Spieler sollen nicht vergessen werden. Laut XGIMI haben die Modelle 1 ms Latenz, VRR, ALLM und spezielle Gaming-Bildmodi. Praktisch ist auch die automatische Einrichtung über ISA 5.0. Autofokus, Trapezkorrektur, Ausrichtung, Anpassung an Wandfarbe und Unebenheiten sowie eine Augenschutzfunktion sollen den Aufbau vereinfachen.
MIRA startet Mitte Juli
Als Betriebssystem ist Google TV integriert. Netflix, Prime Video, Disney+ und weitere Streamingdienste lassen sich damit direkt auf dem Projektor nutzen, ohne zwingend einen Apple TV oder Fire TV Stick anzuschließen. Das Gehäuse misst 46,4 × 26,8 Zentimeter und ist mit grauem Akustikstoff bezogen, wodurch es zum kleinen Highlight wird.
Der XGIMI MIRA kommt übrigens schon am 15. Juli für 1.699 Euro in den Handel. Der hellere MIRA Pro folgt dann später im Sommer für 1.999 Euro. Wer den MIRA bis zum 14. Juli vorbestellt, erhält laut Hersteller vier 3D-Brillen als Zugabe.
Hört sich verhältnismäßig günstig an. Mal schauen wie die Bildqualität ist. Mein momentaner Laserbeamer hat noch kein VRR und ALLM.
Gibt es 3D content zum Streamen?
Ich wüsste nur noch Apple wenn man eine Vision hat. ‚Normale‘ Streaming Anbieter haben sowas AFAIK (leider) nicht.
Nicht wirklich. Musst auf blurays ausweichen, 3D ist im Consumer markt leider ein totes pferd das noch von ein paar enthusiasten geritten wird
Nope. In Japan und Australien ist 3D ein Muss und wird immer noch von den großen Filmstudios beliefert. Da gab es keinen Einbruch.
Nutz der Pixel-Shift, um auf 4K Auflösung virtuell zu kommen oder projiziert er echtes 4K nativ?
Also für den Preis kann es nicht nativ sein. Das halte ich nicht für machbar.
und was kostet eine gute Leinwand für 100 Zoll, die für diese Art von Beamer gemacht ist? Da kommt schon ein ordentlicher Preis zusammen.
Wieviel hz?
Welche WM?
Mit dem zu langen Bindestrich habt ihr euch verraten:
„Für die restlichen WM-Spiele, Filmabende oder Serienmarathons reicht das also locker – auch wenn man die DFB-Niederlage lieber nicht noch einmal in Großaufnahme sehen möchte.“
:-P
Habe aktuell noch einen Epson LS11000 und eine 125″ 21:9 Leinwand. Dank automatischem Lensshift und Speicherpositiinen kann ich so Filme in 21:9 ohne schwarze Balken genießen. TV wird dann im 16:9 auf 100″ verkleinert.
Sobald die UltraKurz Beamer auch so eine Funktion bekommen, werde ich umstellen. Solange leistet mein Laser Beamer aber immer noch sehr gute Dienste
Pünktlich zum Ende der WM. Einen schlechteren Start zur Markteinführung hätte man sich nicht überlegen können…
Siehr nach einem interessanten Gerät aus, vor allem der Preis ist attraktiv. BT.2020 und die wandnahe Aufstellung klingen auch top. Ob DLP so toll ist (Sticjwort: Regenbogeneffekt), gerade im Vergleich zu LCD? Irgendwoher muss der Preis ja kommen. 36 Watt Musikleistung sind (im Vergleich zum Markt) ebenfalls amtlich.
Bin auf erste Tests gespannt!
Ich wusste keinen laserbeamer der nicht auf DLP setzt. Ich sehe bei meinem auch keinen Regenbogeneffekt, im Gegensatz zu einem herkömmlichen DLP.
3D jaaa!
Google TV OS? Nein, danke
Es ist extrem praktisch den Beamer in der Nähe der Anlage aufzustellen. Bevor man die Investition macht, sollte man sich die Frage stellen, ob man mit oder ohne Leinwand arbeiten möchte. Sollte die Antwort „ohne“ sein, rate ich dringend dazu die Wand genau zu prüfen ob sie eben ist.
Die Geometrie, kurzer Abstand und Projektion über Winkel ist sehr anfällig für Unebenheiten in der Projektionsfläche.
ich kann jetzt nicht für den MIRA sprechen, aber für das Horizon 20 Pro Model.
der hat 4100 ISO Lumen und macht Tags auch einen guten Job. Abends wird man bei voller Leistung blind.
die Lüfter-Lautstärke ist top. steht hinterm Sofa im Regal auf Kopfhöhe (1,80m) und ist bei normaler Filmlautstärke nicht wahrnehmbar.
DLP und Rainboweffekt war schon kaum zu sehen. Nach dem ersten Firmware-Update merke ich nichts mehr davon. Da haben sie wohl softwareseitig nochmal nachjustiert. 24 W Harman Karton reichen auch mal aus, wenn man ihn irgendwo im „Feld“ platziert und keine Anlage am Start hat.
und mit Lensshift und optischen Zoom ist das Gerät auch top ausgestattet.
GoogleTV.. wenn es stört… hängt so wie ich, eh sein Apple TV davor. fertig.
also ich kann die Marke nur empfehlen!