Govee Ceiling Light Ultra: Deckenlampe oder Bildschirm?

Govee bietet die zu Jahresbeginn vorgestellte Deckenleuchte Ceiling Light Ultra jetzt in Deutschland an. Beim Kauf über Amazon kann man zum Verkaufsstart 18 Prozent sparen und das lohnt sich in diesem Fall besonders. Regulär hat der Hersteller einen Kaufpreis von 249,99 Euro für die Lampe festgelegt. Abzüglich Rabatt kostet die Produktneuheit dann immer noch 204,99 Euro.

Dieser Preis erklärt sich, wenn wir auf die technischen Details der Lampe blicken. Es handelt sich hier nicht um eine jener einfachen, aber smarten Deckenlampen, wie sie mittlerweile von etlichen Herstellern angeboten werden. Govee hat seine neue Deckenleuchte mit besonderen Funktionen und Leistungsmerkmalen ausgestattet. Die Decke ist dabei als erweiterte Projektionsfläche gedacht.

616 LEDs für individuelle Lichteffekte

Insgesamt sollen 616 in der Lampe verbaute und einzeln ansteuerbare LEDs für besondere visuelle Effekte sorgen. Die farbig oder weiß ansteuerbaren LEDs erzeugen aufgrund ihrer engen Anordnung einen Pixeleffekt, mit dessen Hilfe man laut Hersteller visuelle Kunstwerke und ausgefallene Verlaufs- und Dekorationseffekte schaffen kann.

Die eigene Kreativität kann optional mithilfe von KI-Funktionen erweitert werden. Dabei sollen sich Lichteffekte automatisiert auf Basis eigener Ideen erstellen lassen. Wer sich nicht selbst kreativ betätigen will, kann auf mehr als 100 vorgefertigte und dynamische Lichtszenen zurückgreifen.

Adaptives Licht und Matter- Unterstützung

Die Leuchtleistung der neuen Deckenlampe wird mit bis zu 5.000 Lumen angegeben. Neben Farbeffekten kann die Lampe warmes bis kaltes Weißlicht zwischen 2.700 und 6.500 Kelvin erzeugen. Optional lässt sich auch eine adaptive Lichtfunktion aktivieren, um das Licht in Helligkeit, Farbe und Temperatur automatisch an den Tagesverlauf anzupassen.

Die neue Deckenlampe von Govee lässt sich darüber hinaus über Matter in Smarthome-Systeme wie Apple Home oder Amazon Alexa integrieren.