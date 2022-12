Nach Twitter-Zank: Apple stellt größtes Werbe-Budget

Nach den öffentlich vorgetragenen Vorwürfen des neuen Twitter-Eigners Elon Musk, Apple würde seinen Werbe-Etat von der Kurznachrichten-Plattform abziehen und so auf die kontroversen Entscheidungen des neuen Unternehmenschefs reagieren, zu denen unter anderem die erneute Freigabe unzähliger zuvor gesperrter Accounts zählten, scheinen ich die Wogen nun wieder geglättet zu haben.

Just a note to thank advertisers for returning to Twitter

— Elon Musk (@elonmusk) December 4, 2022