Nach 15 Jahren: Amazon stellt die Fire Tablets ein

Mit den neuen Amazon Alexa Tablets startet Amazon seine Tablet-Sparte neu. Was initial wie ein gewöhnlicher Generationswechsel wirkte, ist tatsächlich ein deutlich größerer Schnitt: Die bisherige Fire-Tablet-Familie wird nach rund 15 Jahren komplett eingestellt.

Verabschiedet sich: Das Alexa Tablet löst das Fire Tablet ab

Die aktuellen Fire-Modelle laufen aus und sollen nach Angaben des Online-Händlers innerhalb der kommenden Wochen abverkauft werden. Neue Geräte erscheinen anschließend nicht mehr unter dem Fire-Namen. Standardmodelle heißen künftig Amazon Alexa Tablet, die Varianten für Kinder wechseln zur Marke Amazon Kids.

Google Play ersetzt den Fire-Sonderweg

Mit dem Namenswechsel endet zugleich Amazons bisheriges Betriebssystemkonzept. Die neuen Tablets setzen auf vollwertiges Android mit Google Mobile Services und Zugriff auf den Google Play Store. Reguläre Android-Funktionen sollen nicht entfernt werden. Chrome lässt sich nutzen, ebenso alternative KI-Assistenten.

Amazon ergänzt das System stattdessen mit eigenem Launcher, Alexa, Shopping, Smart-Home-Funktionen und Diensten wie Kindle, Audible, Prime Video und Luna. Alexa ist beim Setup standardmäßig vorgesehen, kann laut Amazon aber geändert werden.

Gerade dieser Schritt fällt ins Gewicht. Beim Fire Max 11 hatten wir 2023 noch festgestellt, dass die Hardware durchaus überzeugte, Fire OS die Möglichkeiten des Geräts aber spürbar begrenzte. Mit Google Play fällt nun einer der größten Unterschiede zu klassischen Android-Tablets weg.

Bestehende Fire Tablets bleiben unterstützt

Amazon begründet den Neustart mit veränderten Ansprüchen an Tablets. Größere Displays, Cloud-Dienste, KI-Anwendungen und mehr Multitasking hätten die Nutzung erweitert. Die bisherige Fire-Ausrichtung auf Medienkonsum, Lesen und leichtere Aufgaben sei für die künftig angesprochene Zielgruppe zu eng gewesen.

Vorhandene Geräte werden weiter unterstützt. Amazon verspricht mindestens vier Jahre Support ab dem letzten Auslieferungsdatum. Zur bisherigen Reihe zählen Fire HD 8, Fire HD 10 und Fire Max 11. Letzteres wurde 2023 bereits mit Tastatur und Eingabestift als produktiveres Spitzenmodell der Fire-Familie positioniert.

Mit der neuen Familie rückt Amazon nun näher an klassische Android-Tablets und das iPad heran. Der bisherige Amazon-Sonderweg verschwindet, während Alexa und die eigenen Dienste stärker die Rolle übernehmen sollen, die Geräte vom restlichen Markt abzugrenzen.