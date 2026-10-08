Alexa Tablet: Amazon greift das iPad frontal an

Amazon hat eine neue Tablet-Familie vorgestellt und verabschiedet sich sichtbar vom bisherigen Fire-Image. Statt günstiger Konsumgeräte für Streaming, Bücher und Amazon-Dienste stehen nun drei hochwertig verarbeitete Android-Tablets im Aluminium-Unibody bereit.

Das Alexa Tablet setzt auf ein vollwertiges Android-Betriebssystem

Vor allem das Alexa Tablet 12 Pro zielt mit großem 3:2-Display, Tastatur, Stift und Desktop-Fenstern deutlich stärker auf produktives Arbeiten und damit ganz klar auch auf iPad-Käufer.

Das 6,5 Millimeter dünne Spitzenmodell besitzt ein 12-Zoll-Display mit 120 Hz und 280 ppi. Amazon bietet es wahlweise mit klassischem Bildschirm oder NanoMat-Oberfläche an. Letztere entstand gemeinsam mit Corning und wird per Photolithografie strukturiert.

Vollausstattung mit mattem Display,Stift und Tastatur-Case

Anders als bei sandgestrahlten Mattoberflächen sollen Reflexionen reduziert werden, ohne Kontrast und wahrgenommene Schärfe unnötig zu beeinträchtigen. In Verbindung mit dem Eingabestift soll sich die Oberfläche zudem eher nach Papier als nach Glas anfühlen.

Tastatur, Stift und echte Fenster

Im 12 Pro arbeitet ein Achtkern-Chip mit bis zu 16 GB RAM. Mehrere Apps lassen sich gleichzeitig in Fenstern öffnen, Arbeits- und Privatprofile voneinander trennen und auch ein externer Bildschirm kann eingebunden werden. Damit rückt Amazon weit von dem Ansatz ab, den wir noch beim Fire Max 11 erlebt haben. Dort war gute Hardware vor allem mit einem deutlich eingeschränkteren Software-Erlebnis verbunden.

Ein speezieller Lesemodus deaktiviert alle Ablenkungen

Die neue Pro-Tastatur kostet 139,99 Euro, verbindet sich magnetisch ohne Bluetooth und bringt Trackpad sowie Aufsteller mit. Der aktive USI-2.0-Stift kostet 84,99 Euro, bietet 4.096 Druckstufen, Neigungserkennung und kabelloses Laden. Selbst das NanoMat-Modell bleibt mit Tastatur und Stift damit bei 784,97 Euro. Amazon positioniert das Paket entsprechend nicht mehr nur als Unterhaltungsgerät, sondern als kompakte Arbeitsstation.

Direkter Alexa-zugriff auf per Tastendruck

Alexa wird zur Ebene über den Apps

Dazu passt der Wechsel auf vollwertiges Android mit Google Play. Neben Amazons eigenen Diensten stehen damit auch Apps wie YouTube, Gmail oder Google Docs direkt zur Verfügung. Alexa+ liegt als verschiebbares Fenster über anderen Anwendungen und kann auf Wunsch Bildschirminhalte analysieren. Die Funktion ist standardmäßig deaktiviert und wird bei Nutzung sichtbar gekennzeichnet.

Immer verfügbar: Die Sprachassistenz ist dezent integriert

Auch der Kindle-Modus gehört zum neuen Konzept. Beim Lesen werden Benachrichtigungen abgeschaltet, Blaulicht reduziert und der Energieverbrauch angepasst. Die Laufzeit des 12 Pro soll dadurch von bis zu 16 auf bis zu 20 Stunden steigen. Alle drei Alexa Tablets lassen sich ab sofort vorbestellen, die Auslieferung beginnt am 19. Oktober.

Das matte Display macht einen sehr guten Eindruck

12 Pro komplett werbefrei

Beim Alexa Tablet 12 Pro verzichtet Amazon vollständig auf Werbung. Die beiden kleineren Modelle übernehmen dagegen den aus der Fire-Tablet-Familie bekannten Ansatz: Auf dem Sperrbildschirm werden Werbeinhalte eingeblendet. Wer darauf verzichten möchte, kann die Anzeigen gegen eine einmalige Gebühr von 20 Euro deaktivieren. Ein zusätzliches Abonnement ist dafür nicht nötig.