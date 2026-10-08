Neue Premium-Tablets mit Google Play
Alexa Tablet: Amazon greift das iPad frontal an
Amazon hat eine neue Tablet-Familie vorgestellt und verabschiedet sich sichtbar vom bisherigen Fire-Image. Statt günstiger Konsumgeräte für Streaming, Bücher und Amazon-Dienste stehen nun drei hochwertig verarbeitete Android-Tablets im Aluminium-Unibody bereit.
Das Alexa Tablet setzt auf ein vollwertiges Android-Betriebssystem
Vor allem das Alexa Tablet 12 Pro zielt mit großem 3:2-Display, Tastatur, Stift und Desktop-Fenstern deutlich stärker auf produktives Arbeiten und damit ganz klar auch auf iPad-Käufer.
Das 6,5 Millimeter dünne Spitzenmodell besitzt ein 12-Zoll-Display mit 120 Hz und 280 ppi. Amazon bietet es wahlweise mit klassischem Bildschirm oder NanoMat-Oberfläche an. Letztere entstand gemeinsam mit Corning und wird per Photolithografie strukturiert.
Vollausstattung mit mattem Display,Stift und Tastatur-Case
Anders als bei sandgestrahlten Mattoberflächen sollen Reflexionen reduziert werden, ohne Kontrast und wahrgenommene Schärfe unnötig zu beeinträchtigen. In Verbindung mit dem Eingabestift soll sich die Oberfläche zudem eher nach Papier als nach Glas anfühlen.
- Alexa Tablet 8: 8,7 Zoll, ab 229,99 Euro
- Alexa Tablet 11: 11 Zoll, ab 329,99 Euro
- Alexa Tablet 12 Pro: 12 Zoll, ab 499,99 Euro
- Alexa Tablet 12 Pro NanoMat: ab 559,99 Euro
Tastatur, Stift und echte Fenster
Im 12 Pro arbeitet ein Achtkern-Chip mit bis zu 16 GB RAM. Mehrere Apps lassen sich gleichzeitig in Fenstern öffnen, Arbeits- und Privatprofile voneinander trennen und auch ein externer Bildschirm kann eingebunden werden. Damit rückt Amazon weit von dem Ansatz ab, den wir noch beim Fire Max 11 erlebt haben. Dort war gute Hardware vor allem mit einem deutlich eingeschränkteren Software-Erlebnis verbunden.
Ein speezieller Lesemodus deaktiviert alle Ablenkungen
Die neue Pro-Tastatur kostet 139,99 Euro, verbindet sich magnetisch ohne Bluetooth und bringt Trackpad sowie Aufsteller mit. Der aktive USI-2.0-Stift kostet 84,99 Euro, bietet 4.096 Druckstufen, Neigungserkennung und kabelloses Laden. Selbst das NanoMat-Modell bleibt mit Tastatur und Stift damit bei 784,97 Euro. Amazon positioniert das Paket entsprechend nicht mehr nur als Unterhaltungsgerät, sondern als kompakte Arbeitsstation.
Direkter Alexa-zugriff auf per Tastendruck
Alexa wird zur Ebene über den Apps
Dazu passt der Wechsel auf vollwertiges Android mit Google Play. Neben Amazons eigenen Diensten stehen damit auch Apps wie YouTube, Gmail oder Google Docs direkt zur Verfügung. Alexa+ liegt als verschiebbares Fenster über anderen Anwendungen und kann auf Wunsch Bildschirminhalte analysieren. Die Funktion ist standardmäßig deaktiviert und wird bei Nutzung sichtbar gekennzeichnet.
Immer verfügbar: Die Sprachassistenz ist dezent integriert
Auch der Kindle-Modus gehört zum neuen Konzept. Beim Lesen werden Benachrichtigungen abgeschaltet, Blaulicht reduziert und der Energieverbrauch angepasst. Die Laufzeit des 12 Pro soll dadurch von bis zu 16 auf bis zu 20 Stunden steigen. Alle drei Alexa Tablets lassen sich ab sofort vorbestellen, die Auslieferung beginnt am 19. Oktober.
Das matte Display macht einen sehr guten Eindruck
12 Pro komplett werbefrei
Beim Alexa Tablet 12 Pro verzichtet Amazon vollständig auf Werbung. Die beiden kleineren Modelle übernehmen dagegen den aus der Fire-Tablet-Familie bekannten Ansatz: Auf dem Sperrbildschirm werden Werbeinhalte eingeblendet. Wer darauf verzichten möchte, kann die Anzeigen gegen eine einmalige Gebühr von 20 Euro deaktivieren. Ein zusätzliches Abonnement ist dafür nicht nötig.
Genialer Preis, und genau das wird für viele Verbraucher am Ende das entscheidende Argument sein.
Die wenigsten vergleichen Prozessorleistung, Displaytechnik oder die langfristige Softwareunterstützung bis ins kleinste Detail.
Für die breite Masse zählen Preis, Ausstattung und die Frage, ob die alltäglichen Anwendungen problemlos funktionieren.
Und genau hier macht Amazon einiges richtig. Vollwertiges Android mit Google Play, ordentliche Hardware,
Multitasking und optional Stift und Tastatur.
Damit fällt auch einer der größten Kritikpunkte der bisherigen Fire-Tablets weg. (Auch für mich….)
Natürlich ist ein iPad mehr als nur die Summe seiner Hardware.
Softwarequalität, langfristige Updates, App-Optimierung und das Apple-Ökosystem sind nicht zu unterschätzen.
Aber Hand aufs Herz: Wer hauptsächlich surft, Videos schaut, E-Mails schreibt und gelegentlich ein Dokument bearbeitet,
wird sich schon fragen, welchen konkreten Mehrwert ein teureres iPad bietet.
Entscheidend wird sein, wie gut Amazon die Software langfristig pflegt.
Denn gute Hardware zu einem attraktiven Preis ist das eine, ein über Jahre zuverlässiges Gesamtpaket das andere.
Ich finde es jedenfalls gut, dass hier wieder ernsthafte Konkurrenz entsteht.
Davon profitieren am Ende wir alle.
So ist es.
Der Grossteil (mich eingeschlossen) nutzt sein Tablet in erste Linie zum surfen und konsumieren von YouTube oder Streamingdiensten.
Und genau das wird man mit dem Amazon Tablet wohl sehr gut können – und das auf einem schönen grossen Bildschirm…..zum Bruchteil des Apple Preises.
Ob das dann wirklich werbefrei bleibt ?! Ehrlich gesagt raue ich da Amazon nicht mehr wirklich.
Aber abgesehen davon, ist da schon eine krasse Ansage was Preis/Leistung angeht !
Gerade in der heutigen Zeit werden sich einige nach günstigen Alternativen zu Apple Hardware umschauen.
Im Prinzip hast Du recht.
Nur
– Alexa ist immer dabei. Alles, was Du tust (und vmtl in der Nähe sagst) wird bei Amazon registriert, gespeichert und ausgewertet. Also auch Deine Geschäftsgeheimnisse. Muss jeder selbst wissen. Nur dürfte bei mir niemand so ein Teil auf Arbeit mitbringen.
– 256 GB Speicher ist sehr wenig. Mein Pro hat 512, davon sind rund 300 belegt.
Größere Spiele, Video-Bearbeitung und 3D im semi-professionellen Einsatz wird schwierig.
„Alles, was Du tust (und vmtl in der Nähe sagst) wird bei Amazon registriert…“ Das ist falsch. Nicht nur die Alexa-Sprachaktivierung lässt sich deaktivieren, wer möchte kann sogar eine andere Assistenz nutzen. Wie geschrieben, Amazon liefert eine echtes Android-OS inkl. Play Store mit dem Gerät aus, keine Eigenkreation. Kein Alexa-Zwang.
Krasser Preis! Da sollte Apple die iPad-Preisgestaltung aber noch mal überdenken
Das ist wirklich eine Kampfansage und dann auch noch werbefrei (wohl zumindest beim Großen). Hätte ich von Amazon nicht erwartet.
Bis auf die niedrige Kapazität von 128 GB schon sehr vielversprechend
Wobei das bei Tablets für mich nicht so entscheidend ist, wie bei den Smartphones. Beim iPhone nehme ich seit Jahren immer die 512GB Variante, alles darüber ist für mich Zuviel und preislich echt unverschämt.
Ich bekomme mein iPad zumindest vom Speicher nicht voll…
Bei mir ist es genau umgekehrt