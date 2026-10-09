Neues Amazon Kids Tablet: In zwei Größen, ab 3 Jahren

Nachdem Amazon seine reguläre Tablet-Familie mit den neuen Alexa Tablets grundlegend neu aufstellt, folgt auch bei den Kindermodellen ein Schnitt. Die bisherige Bezeichnung Fire Kids verschwindet. Künftig laufen die Geräte schlicht als Amazon Kids Tablets und orientieren sich technisch an den neuen Alexa-Modellen.

Amazon bietet die Kinder-Tablets in zwei Größen an. Das Amazon Kids Tablet 8 basiert auf der 8,7-Zoll-Hardware, das größere Amazon Kids Tablet 11 auf dem 11-Zoll-Modell. Damit übernimmt Amazon auch bei den Kindergeräten den neuen Ansatz, nicht mehr auf speziell abgespeckte Hardware zu setzen. Die Tablets sollen technisch den regulären Geräten entsprechen und werden anschließend über Zubehör und Software auf die jeweilige Altersgruppe zugeschnitten.

Zwei Varianten für unterschiedliche Altersgruppen

Amazon unterscheidet weiterhin zwischen Angeboten für jüngere und ältere Kinder. Für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren gibt es robustere Schutzhüllen mit Motiven wie Paw Patrol oder Barbie. Für Kinder ab dem Grundschulalter sind schlankere Hüllen in verschiedenen Designs vorgesehen. Beide Varianten besitzen einen integrierten Ständer.

Zum Lieferumfang gehört jeweils ein Jahr Amazon Kids+. Der Dienst bündelt Bücher, Spiele, Apps und Videos. Eltern können über das überarbeitete Dashboard festlegen, wie lange das Tablet genutzt werden darf und welche Inhalte verfügbar sind. Außerdem lässt sich vorgeben, dass zunächst gelesen oder gelernt werden muss, bevor Spiele freigeschaltet werden. Die Einstellungen können direkt auf dem Tablet oder über die iPhone-App des Online-Händlers verwaltet werden.

Preise auf Höhe der regulären Tablets

Preislich orientiert sich Amazon direkt an den entsprechenden Alexa-Modellen. Das Amazon Kids Tablet 8 startet bei 229,99 Euro, das Amazon Kids Tablet 11 bei 329,99 Euro. Im Preis enthalten sind jeweils die passende Schutzhülle und ein Jahr Amazon Kids+.

Damit liegen die Kinderpakete auf demselben Preisniveau wie die regulären Geräte, bieten dafür aber das zusätzliche Zubehör und das Kids+-Jahr. Die neue Generation kann ab sofort vorbestellt werden. Die Auslieferung beginnt wie bei den neuen Alexa Tablets ebenfalls am 19. Oktober.