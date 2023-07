Fire Max 11: Amazon stärkstes Tablet – in den Händen eines Apple-Nutzers

Wir haben dem Fire Max 11 eine Chance gegeben. Die Tastatur ist klasse, der Preis attraktiv, die Software lässt uns fluchen. Doch von vorn…

Vom Lock-in-Effekt, der Anwender durch monatliche Zahlungen, proprietäre Datenformate und andere Abhängigkeiten (etwa die Sicherung der eigenen Fotos oder die Aufbewahrung der persönlichen E-Mails) an eine bestimmte Plattform bindet, wollen wir natürlich nicht betroffen sein.

Mit Tastatur und Eingabestift halb so teuer wie das iPad Air

Wir sind freie Anwender, mit portablen Daten, standardisierten IMAP-Konten und einem offenen Horizont. Wenn Amazon das stärkste Tablet im eigenen Portfolio plötzlich als „dreimal so robust wie das iPad“ bewirbt, dann lassen wir uns zumindest temporär auch auf die Tablet-Alternative ein und geben dem Fire Max 11 zumindest einen Probelauf.

So in etwa würden wir zumindest unseren Anspruch formulieren, in der Realität gestaltet sich der vorübergehende Wechsel auf das Amazon-Tablet jedoch als erstaunlich herausfordernd.

Das leistungsstärkste Fire Tablet

Sicher habt ihr die Ankündigung am 24. Mai mitverfolgt: Mit dem Fire Max 11 hat Amazon sein bislang leistungsstärkstes Fire Tablet vorgestellt und dieses mit einer technischen Ausstattung versehen, die sich sehen lassen kann.

Die Hardware-Ausstattung ist stattlich

Ein Fingerabdruck-Scanner in der An/Aus-Taste, 14 Stunden Akkulaufzeit, 8-Megapixel-Kameras auf Vorder- und Rückseite, eine sehr ordentliche Tastaturhülle und auch ein Eingabestift begleiten das 26 cm × 16 cm große Tablet, das in der Vollausstattung (mit Tastatur und Stift, ohne Reklame und mit 64 Gigabyte Speicher) 409,97 Euro kostet. Ganz ohne Accessoires ist das Fire Max 11 bereits ab 269,99 Euro erhältlich.

Zum Vergleich: Das aktuelle iPad Air wird von Apple (ohne jedes Zubehör) für 769 Euro angeboten.

Ausgepackt und mit den magnetisch haftenden Accessoires bestückt, macht das Fire Max 11 einen attraktiven und überraschend hochwertigen Eindruck, will mit seinem durch Stift und Tastaturhülle aufgeblähten Gesamtgewicht von 930 Gramm aber lieber in den Schoß gelegt oder auf dem Tisch abgestellt als längere Zeit frei gehalten werden.

Vollwertige Tastatur mit gutem Schreibgefühl

Zur Erstkonfiguration reicht das ohnehin schon vorhandene Amazon-Konto aus. Das Tablet ist in wenigen Minuten betriebsbereit – dann jedoch gilt es das Betriebssystem genauer kennen zu lernen.

Fire OS hält nicht Schritt

Mit diesem, Amazon nennt die hauseigene Android-Variante Fire OS, hatten wir über Jahre keinen wirklichen Kontakt und sind erst mal schockiert, wie altbacken und wenig zeitgemäß die Benutzeroberfläche mit ihren drei Reitern „Für dich“, „Startseite“ und „Bibliothek“ doch wirkt.

Der Startbildschirm: Empfehlungen statt Individualität

Was als langjähriger iPad-Nutzer nur schwer zu akzeptieren fällt, ist die Tatsache, dass der Startbildschirm des Fire Max 11 nur marginal an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden kann.

Sowohl die „Entdecken“-Empfehlungen werden standardmäßig eingeblendet als auch die Werksanwendungen, von denen sich die überwiegende Mehrheit weder löschen noch verstecken lässt. Im Gegensatz zum iPad, das inzwischen eine vollständige Personalisierung des Homescreens zulässt, bekommen Käufer des Fire Max 11 ein Benutzererlebnis von der Stange präsentiert, mit dem sich arrangiert werden muss.

„Für dich“, „Startseite“ und „Bibliothek“: Die drei Bereiche des Homescreens

Soft- und Hardware-Tastatur

Dies ist, was die App-Auswahl und das Layout des Home-Bildschirms angeht, zwar durchaus möglich, die Software Tastatur des Fire Tablet verliert uns allerdings komplett. Damit sei an dieser Stelle betont: Wer hin und wieder auch längere Texte auf Amazons Tablet schreiben möchte, der sollte in jedem Fall zur Hardware-Tastatur greifen und gar nicht erst versuchen, sich auf das Software-Keyboard einzustellen. Dieses ist, von schnellen Suchen und der gelegentlichen Eingabe von Login-Informationen abgesehen, leider überhaupt nicht zu gebrauchen.

Die Software-Tastatur und die Dokumente-App mit Darstellungsfehlern

Der Hardware-Tastatur hingegen stellen wir sehr gute Noten aus. Sowohl was das Schreibgefühl als auch das integrierte Trackpad angeht. Die Tastaturhülle mit magnetischer Befestigung ist jeden Euro wert und wertet das Fire Max 11 massiv auf.

Auch die Auswahl an verfügbaren Applikationen ist stattlich und lässt, von einer werksseitig vorinstallierten Zeichen-Appliaktion abgesehen, keine großen Wünsche offen. Microsofts Office ist genauso schnell installiert wie Netflix, der Android-Unterbau sorgt für eine breite Auswahl an Applikationen, die nahezu ausnahmslos schnell starten und sich responsiv einsetzen lassen. Lediglich die Dokumente-Applikation, eine Dateiverwaltung mit einer Art „Office Light“ irritierte mit wiederkehrenden Darstellungsfehlern.

„Things, only Apple can do“

Die fehlende Integration mit iPhone und Mac, an die Apple im Kontext eigener Produktvorstellungen gerade zu gebetsmühlenartig durch die Wiederholung des „Things, only Apple can do“-Mantras erinnert, macht sich während längerer Einsatzphasen des Fire Max 11 dann doch schmerzlich bemerkbar.

Die Zwischenablage von iPhone und Mac ist auf dem Fire Max 11 nicht verfügbar, neu geknipste Fotos landen nicht in der iCloud, laufende iMessage-Gruppenchats erreichen euch auf dem Tablet nicht.

Die vorinstallierten Apps lassen sich nicht entfernen

Arbeits- und Entertainment-Insel

Hier lässt sich aus der Not eine Tugend und das Fire Max 11 zum ausschließlichen Arbeitsgerät machen. Dann stören keine Gruppen-Chats, private Urlaubsfotos mischen sich nicht mit Aufnahmen die beim Kunden erstellt wurden und selbst die Zwischenablage des iPhones wird nicht plötzlich übertragen. Betreibt man das Fire Max 11 getrennt vom restlichen Geräte-Park, kann auch die Abrechnung erworbene Inhalte sauber von den privaten Investitionen getrennt und vielleicht sogar über den Arbeitgeber abgerechnet werden.

Womit wir das Fire Max einordnen möchten: Als zusätzliches Tablet in einem ansonsten von Apple-Geräten dominierten Haushalt lässt sich das Fire Max 11 wohl nur integrieren wenn dieses als reine Office-Maschine oder als ausschließliches Konsum-Gerät für den Zugriff auf Streaming-Dienste und Amazon-Inhalte (Audible, Amazon Photos, Alexa, Amazon Kids etc.) vorgesehen ist.

In Auszeiten als vollwertiger Echo Show nutzbar

Eine Lupe für den Lock-in-Effekt

So können wir uns das Fire Max 11 sehr gut als Arbeitsschreibmaschine mit E-Mail Anbindung, guter Tastatur und brauchbaren Formfaktor vorstellen, die nicht mit privaten Inhalten ablenkt und das Gebotene mit einem so attraktiven wie aggressiven Preisschild versieht.

Wird das Gerät gerade nicht genutzt, lässt sich das Tablet auch in den Echo Show Modus versetzen und bietet hier dann die selben Funktionen wie die mit einem Display ausgestatteten Echo-Geräte an.

Das Kontrollzentrum mit Show-Modus-Schalter

Was uns jedoch klar geworden ist: Um sich als Apple-Nutzer für den zusätzlichen Kauf des Fire Max 11 zu entscheiden, muss man nicht nur das von Amazon angeboten Paket wollen, sondern sich auch aktiv gegen Apples Ökosystem entscheiden. Dies kann seine Vorteile haben dürfte mit jedem weiteren Monat der verstreicht jedoch ein kleines bisschen schwerer fallen.