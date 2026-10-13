Apple-Neuheiten heute: HomeView, HomePod mini und Apple TV

Apple widmet seine heutige Produktvorstellung sehr wahrscheinlich dem vernetzten Zuhause. Unter dem Motto „Welcome Home“ sollen gleich mehrere neue Geräte präsentiert werden. Wir erwarten das erste Smarthome-Display des Unternehmens, einen überarbeiteten HomePod mini und eine neue Generation des Apple TV. Dazu könnte Apple mit homeOS erstmals eine eigene Softwareplattform für das Smart Home vorstellen.

Eine klassische Keynote ist diesmal nicht geplant. Stattdessen dürfte Apple seine Neuheiten mit einer überarbeiteten Homepage und begleitenden Videoveröffentlichungen vorstellen. Für heute um 15 Uhr deutscher Zeit hat das Unternehmen Medienvertreter nach New York eingeladen. Dort sollen Journalisten die neuen Geräte auch selbst ausprobieren und erste Eindrücke sammeln können. Ob Apple sämtliche Ankündigungen zeitgleich mit dem Beginn der Veranstaltung veröffentlicht, ist noch offen.

HomeView: Apples neuer Bildschirm für Zuhause

Als wichtigste Neuheit gilt der HomeView. Das Gerät soll einen annähernd quadratischen Bildschirm mit sechs Zoll Diagonale besitzen und in zwei Ausführungen erscheinen. Für die Tischversion ist ein Metallfuß mit integriertem Lautsprecher vorgesehen. Eine zweite Variante soll sich direkt an der Wand befestigen lassen.

Das Tischmodell soll in Silber, Space Grau, Polarstern und Pink erscheinen. Bei der Wandversion beschränkt sich Apple offenbar auf Silber und Space Grau.

HomeView soll Haushaltsmitglieder erkennen und persönliche Informationen wie Kalender, Nachrichten oder Erinnerungen anzeigen können. Neben der Sprachsteuerung ist eine Bedienung über den Touchscreen vorgesehen. Einen App Store soll es allerdings nicht geben. Stattdessen beschränkt Apple das Angebot offenbar auf ausgewählte eigene Anwendungen.

Als technische Grundlage wird ein A18-Prozessor erwartet. Die neue Oberfläche könnte unter dem Namen homeOS laufen und Elemente aus iOS, tvOS und watchOS verbinden. Mit der Auslieferung rechnet Gurman erst Mitte November.

HomePod mini und Apple TV mit neuen Prozessoren

Weniger auffällig fallen die erwarteten Änderungen bei den beiden anderen Geräten aus. Der HomePod mini soll äußerlich weitgehend unverändert bleiben, aber einen S10-Chip erhalten. Das bisherige Modell verwendet noch den S5. Als neue Farbpalette werden Pink, Grün, Weiß, Blau und Mitternacht genannt.

Beim Apple TV ist der Wechsel vom A15 auf einen A19-Prozessor vorgesehen. Apple soll zudem eine Fernbedienung mit Lautsprecher getestet haben, die sich bei Verlust akustisch orten lässt. Auch integrierte Mikrofone für direkte Siri-Anfragen ohne Fernbedienung wurden erprobt. Ob beide Funktionen tatsächlich erscheinen, ist noch offen.

HomePod mini und Apple TV könnten bereits diese Woche vorbestellbar sein und am 30. Oktober ausgeliefert werden.

Darüber hinaus dürfte Apple seine Zusammenarbeit mit LG zumindest ansprechen. Gemeinsam entwickelte Türschlösser, Kameras und Thermostate sollen das Zubehörangebot erweitern. Im Gespräch sind außerdem neue Möglichkeiten zur Einrichtung und Steuerung über das iPhone.

Neue Macs und das überarbeitete iPad mini werden heute dagegen nicht erwartet. Wie bereits berichtet, soll Apple dafür eine zweite Vorstellungsrunde Ende Oktober planen.