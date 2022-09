MX Master 3S für Mac: Logitechs neue High-End-Maus für macOS

Geladen wird der integrierte Akku der MX Master 3S für Mac per USB-C-Kabel, die Verbindung mit dem Mac erfolgt über Bluetooth – der Maus liegt weder ein Logi Bolt noch ein 2,4 GHz-Adapter mit bei. Auf der Unterseite der Maus gestattet ein Schnellumschalter das hin und her springen zwischen drei verbundenen Geräten.

Die neue Premium-Tastatur MX Mechanical Mini ist Logitechs erste mechanische Tastatur für den Einsatz an Apple-Rechnern. Mit der 3S genannten Neuauflage der MX Master hat Logitech nun auch noch eine High-End-Maus in den Ring geschoben, die Apple-Fans vom Magic Trackpad weglocken soll.

Der für seine Peripherie-Geräte bekannte Anbieter Logitech hat die 39. Kalenderwoche für eine regelrechte Mac-Offensive genutzt: Mit der Lift bietet Logitech seine ergonomische Maus jetzt im Mac-Branding und in einer neuen Farbe an. Das K380 Multi-Device-Keyboard und die einfache Bluetooth-Maus Pebble sollen mobile iPad-Anwender abholen .

