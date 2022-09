Pebble M350 – mit Tastatur: Neue Geräuschlos-Maus für Mac und iPad

Die K380 positioniert sich als Lifestyle-Tastatur am Markt, die Arbeitsplätze durch ihre Vorhandensein auch Schmücken möchte und besitzt nicht nur eine Reihe von Funktionstasten sondern auch vier gleich große Pfeiltasten, was in der Klasse der kompakten Tastaturen keine Selbstverständlichkeit ist.

Flankiert wird die neue Maus von der Bluetooth-Tastatur K380 , die schon etwa länger in Rosa und Weiß verfügbar ist und nun ebenfalls auch in der Farbvarianten Blaubeere geordert werden kann. Das Multi-Device-Keyboard besitzt drei spezielle Tasten zum Wechsel zwischen verbundenen Geräten und bringt es auf eine Batterielaufzeit von 24 Monaten.

Der Zubehör-Anbieter Logitech nutzt den Monatsausklang zur Vorstellung eines preisen Peripherie-Portfolios für Mac- und iPad-Anwender, das uns in Teilen bereits gestern beschäftigt hat. Doch nicht nur die Lift für Mac und das MX Mechanical Mini für Mac sind neu am Start, mit der Pebble M350 hat der Logitech auch eine neue Geräuschlos-Maus im Angebot.

