MX Mechanical Mini für Mac: Logitechs kompakte Premiumtastatur erreicht den Mac

Bereits im Mai hat der Zubehöranbieter Logitech die ersten mechanischen Tastaturen der beliebten MX-Reihe für Windows und Linux vorgestellt. Mit der MX Mechanical Mini für Mac liegt die kompakte Variante der hintergrundbeleuchteten Tastaturen nun auch in einer für macOS optimierten Ausgabe vor und ist ab sofort für 149 Euro im Handel erhältlich.

In zwei Farben verfügbar

Erhältlich in den beiden Farbvarianten Pale Grey (Weiß) und Space Grey (Schwarz), setzt die helle Ausgabe auf ein Retro-Farbschema, das an Röhrenmonitore und alte Tower-PCs erinnert, aber wohl gerade auch deshalb einen verdammt eleganten Eindruck auf dem Schreibtisch macht.

Die neue Tastatur richtet sich ausdrücklich an Freunde mechanischer Tasten, die auf der einen Seite mit einer angenehm befriedigenden Texteingabe punkten, dafür jedoch vergleichsweise laut ausfallen und in stillen Arbeitsumgebungen tolerante Kollegen oder Team-Mitglieder mit Kopfhörern voraussetzen.

Neben einem klassischen QWERTZ-Layout bringt die MX Mechanical Mini für Mac Pfeiltasten in voller Größe eine große Enter-Taste und die Mac-typischen Funktionstasten mit, die sowohl mit ihren Symbolen als auch mit „ctrl“, „opt“ und „cmd“ beschrieben sind. Neben der Escape-Taste warten 15 Funktionstasten auf ihren Einsatz, die sich in ihrer Belegung grob an Apples aktuellen MacBooks orientieren aber auch spezifische Tasten für die MX Mechanical Mini mitbringen.

Easy-Switch-Funktion für 3 Geräte

Die Tasten F1, F2 und F3 sind der Easy-Switch-Funktion vorbehalten, mit der schnell zwischen bereits gepairten Rechnern und iPads hin und her gewechselt werden kann. F4 und F5 kümmern sich um die Intensität der Tastatur-Hintergrundbeleuchtung, dann folgen Sondertasten für Emojis, Diktateingabe, Screenshots, Mikrofon-Deaktivierung, Spotlight-Suche und Audiosteuerung.

Hintergrundbeleuchtung mit Effekten

Die Hintergrundbeleuchtung arbeitet dabei mit einem eigenen Umgebungslichtsensor und springt nur an, wenn es zu dunkel im Zimmer wird. Ist das Licht aktiv, stehen mehrere Effekte zur Verfügung. So müssen nicht alle Tasten gleichmäßig leuchten, wer will kann auch einen Atem- oder einen Welleneffekt aktivieren oder nur die Tasten kurz aufleuchten lassen, die gerade angeschlagen wurden.

Logi Bolt Optional

Um die Funktionstasten und die Hintergrundbeleuchtung einzusetzen beziehungsweise die individuelle Konfiguration einzelner Tasten vorzunehmen, muss die Logitech-Software Logi Options+ installiert sein.

Die Bluetooth-Tastatur im Metallgehäuse bringt es auf eine Akkulaufzeit von 15 Tagen (mit Tastaturbeleuchtung) beziehungsweise zehn Monaten (ohne Tastaturbeleuchtung) und wird mit einem USB-C-Kabel ausgeliefert. Soll die Tastatur auch in Kombination mit Apples FileVault-Verschlüsselung eingesetzt werden, empfiehlt Logitech den zusätzlichen Erwerb des knapp 15 Euro teuren Logi Bolt Empfängers, um die zuverlässige Nutzung auch nach einem System-Neustart zu gewährleisten.