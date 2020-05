MP3Tag: Vollwertige Mac-App in der Entwicklung

Nachdem macOS Catalina die Unterstützung sogenannter Wine-Apps gekappt hat, lässt sich der eigentlich für Windows-Systeme ausgelegte ID3-Tag-Editor MP3Tag nicht mehr auf dem Mac einsetzen – für Entwickler Florian Heidenreich Motivation genug, eine native Mac-App des Klassikers bereitzustellen.

Diese ist am Wochenende in ihre Alpha-Phase gestartet und macht einen viel versprechenden Eindruck. Die App zum Bearbeiten von MP3-Metadaten (das Tool unterstützt auch MP4/M4V, FLAC, OGG, OPUS, AIF und WAV) lässt sich unter macOS Mojave und macOS Catalina einsetzen, ist Deutsch lokalisiert und bietet natürlich auch einen Dunkelmodus an.

In der Ein-Fenster-App lassen sich MP3s sowohl direkt in der Dateiliste bearbeiten, als auch über das Tag Panel auf der linken Seite, das zur Massenbearbeitung von Metadaten dient.

Noch steckt MP3Tag für Mac in den Kinderschuhen (auch die Preisfrage ist derzeit noch ungeklärt), die schlichte Anwendung mit umfangreichem Werkzeugkasten dürfte jedoch das Zeig haben sich als souveräner Tag-Editor für Mac-Anwender zu etablieren, denen Yate zu überladen und Tagger zu reduziert ausfällt.

Interessierte Anwender können sich auf dieser Webseite in eine Mailing-Liste eintragen, die über Updates informiert und die Verfügbarkeit erste Beta-Downloads informieren wird. Wir behalten MP3Tag vorfreudig im Blick.