MonitorControl: Lite-App steuert auch iPad-Helligkeit

Seit nicht all zu langer Zeit bietet sich mit MonitorControl Lite eine abgespeckte Version der gleichnamigen Steuer-Applikation im Mac App Store an, die ohne Bezahlung geladen werden kann und sich zudem komplett kostenlos nutzen lässt.

MonitorControl ist eine Hilfs-Applikation, die in der Mac-Menüleiste lebt und hier die Helligkeitssteuerung verbundener Displays übernehmen kann. Neben dem Hauptmonitor, also dem eigentlichen Bildschirm von iMac, MacBook und Co. ist MonitorControl auch in der Lage per Kabel verbundene Zweitmonitore zu steuern und versteht sich sogar auf Sidecar-Geräte.

Arbeitet auch im Sidecar-Modus

Anders formuliert: Nutzt ihr ein iPad im sogenannten Sidecar-Modus als zweites Display für euren Mac, dann könnt ihr mit Hilfe von MonitorControl Lite dessen Helligkeit per Mausklick aus der Mac-Menüleiste heraus regeln, ohne das iPad dafür in die Hand nehmen zu müssen.

MonitorControl Lite ist eine einfachere Variante der hier schon mehrfach vorgestellten Open-Source-Anwendung mit dem selben Namen, die erst seit dem vergangenen Herbst in Ausgabe 4 vorliegt. Verantwortlich für MonitorControl ist der Entwickler Istvan Toth, der seinerseits auch an der Entwicklung der hervorragenden Mac-Applikation BetterDummy beteiligt ist.

Einzel- oder Gruppensteuerung

Die abgespeckte App MonitorControl Lite ist nur 14 Megabyte klein und bietet umfangreiche Einstellungen an, in denen ihr euch unter anderem aussuchen könnt, ob die vorgenommenen Änderungen an der Helligkeit abrupt oder butterweich umgesetzt werden sollen. Zudem könnt ihr wählen ob kombinierte Schieberegler alle verbundenen Bildschirme gleichzeitig steuern oder jeder Monitor über einen eigenen Regler verfügen soll.

Eine optionale Einrast-Funktion sorgt dafür, dass die Helligkeitswerte immer exakt bei 0 Prozent, 25 Prozent, 50 Prozent, 75 Prozent und 100 Prozent gesetzt werden können.