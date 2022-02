Später-Schauen-App: Play sichert sehenswerte YouTube-Videos

Was Pocket und die in Safari integrierte Leseliste für Online-Artikel und Blog-Beiträge bieten, einen Ort in dem sich diese zum späteren Lesen vormerken lassen, will die für iPhone, iPad und Mac erhältlich Universal-Anwendung Play zukünftig auch für YouTube-Videos offerieren.

Die nur zwei Euro teure Applikation nimmt euch die YouTube-Links dafür auf ganz unterschiedliche Arten ab: Auf dem Mac lassen sich diese per Drag-and-Drop in das Hauptfenster der Anwendung ziehen, mit Hilfe des Tastenkürzels Command+V einfach einfügen oder über ein zusätzliches Text-Fenster gleich en masse an die Anwendung übergeben.

Abgleich zwischen Mac, iPhone und iPad

Diese legt die so erhaltenen YouTube-Links dann in einer Liste ab, in denen sich die Videos nach Name, Dauer, vergebenem Schlagwort oder Tag der Veröffentlichung sortieren lassen. Schlagwörter spielen bei Play ohnehin eine wichtige Rolle. Diese können in beliebiger Anzahl vergeben werden und helfen dabei, Videos ähnlicher Kategorien aus der Liste heraus filtern zu können.

Der junge Download richtet sich an Anwender, die keinen eigenen YouTube-Account pflegen, beziehungsweise sich auf ihren Geräten nicht überall mit dem selben Konto anmelden und auf die selbe Watch-Later-Wiedergabeliste zugreifen wollen.

Aktuell kostet play 1,99 Euro und lässt sich nicht nur auf dem Mac sondern auch auf iPhone und iPad installieren. Auf Apples Mobilgeräten können neue Video-Links auch über das Teilen-Menü an die Applikation weitergereicht werden, die ihren Inhalt über Apples iCloud stets mit allen Geräten abgleicht, die mit der selben Apple-ID verknüpft sind.

Steckt noch in den Kinderschuhen

Momentan merkt man der Play-Applikation allerdings an, dass diese noch keine Woche am Markt ist. So fehlt der Anwendung nicht nur eine integrierte Video-Wiedergabe (zum Anschauen verlinkt die App stets auf die entsprechenden YouTube-Webseiten) auch können die Spalten der Listenansicht weder verschoben noch ausgeblendet werden.

Die Vergabe von Schlagwörtern ist umständlich. Diese müssen erst in den Einstellungen der App angelegt werden, ehe diese auch zugewiesen werden können und werden momentan noch aus einer Liste ausgewählt, die war 10 Tags verwalten kann, bei mehr als 30 aber schnell übersichtlich werden dürfte.

Dennoch: Anwender, die seit der Entfernung der vergleichbaren Später-Anschauen-Funktion aus dem Medienplayer Plex noch immer nach einer Alternative suchen können Play ruhig ein Testlauf spendieren und sich an den netten iOS-Widgets erfreuen.