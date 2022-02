Postbank mit DNS-Problemen: MoneyMoney reagiert schneller

Die Postbank hat immer mal wieder mit unerklärlichen DNS-Problemen zu kämpfen, die in größerem Umfang zuletzt 2019 auftraten und den Zugriff auf das Online-Banking-Angebot mehrere Tage am Stück sehr unzuverlässig machten. Warum es bei dem Kreditinstitut immer wieder dazu kommt, dass deren DNS-Einträge vorübergehend aus dem Netz fliegen und die Auflösung der Haus-Domains unmöglich machen, ist dabei völlig unklar.

Was den Kontenabruf per Software angeht, haben die Berliner Macher der Mac-Banking-App MoneyMoney bereits reagiert und verbinden sich in der jetzt ausgegebenen Version 2.4.9 ihrer Anwendung nun direkt mit den Servern des Finanzhauses und versuchen erst gar nicht mehr die Namensauflösung über DNS abzuwarten.

leider ist es so, dass einige KundenInnen zur Zeit Ihr Online-Banking nicht nutzen können. Bitte haben Sie etwas Geduld und erledigen Ihre Aufträge in unserem Telefon-Banking unter 022855005500 Viele Grüße, Ihr Social Media Team

Insert

You are going to send email to