Freeware MonitorControl: Version 4 kann geladen werden

Die erst kürzlich in version 3.0 veröffentlichte Freeware MonitorControl wird in rasender Geschwindigkeit weiterentwickelt. So bieten die Macher des Open-Source-Projektes jetzt bereits die erste Vorabversion von Ausgabe 4.0 des praktischen Software-Helfers an, der in der Lage ist mit dem Mac verbundene Monitore zu steuern.

Hier lässt sich MonitorControl für die Beeinflussung der Helligkeit und zum Steuern der Lautstärke mit der eigenen Tastatur nutzen. Funktionen, die das Arbeiten mit zusätzlichen Monitoren deutlich angenehmer machen und dank des weit verbreiteten DDC-Standards in Kombination mit fast allen externen Monitoren genutzt werden können.

Moderner, aber erst ab macOS Mojave

Nachdem MonitorControl erst vor 28 Tagen in Version 3.0.0 ausgegeben wurde (das letzte stabile Release trägt die Versionsnummer 3.1.1) sorgt sich die erste Beta von Ausgabe 4.0 um modernisierende Eingriffe und setzt zum Betrieb mindestens macOS Catalina 10.15 voraus. Zum Vergleich: Version 3.1.1 lässt sich auch unter macOS Mojave 10.14 ohne Abstriche einsetzen.

Neu in in Ausgabe 4 sind unter anderem das automatische Einspielen neu verfügbarer Aktualisierungen und die volle Unterstützung für Apples eigene Displays. Das Menüleisten-Tool besitzt Schieberegler zum Setzen der Helligkeits-Einstellungen aller angeschlossenen Displays, zudem wird der Kurzbefehl Command+F1 unterstützt um zwischen dem Mirroring-Modus hin und her zu wechseln.

Weiterhin kostenfrei und quelloffen

Die Einstellungen der App wurden überarbeitet, die beim ersten Start standardmäßig abgefeuerten DDC-Standardbefehle auf moderatere Werte gesetzt (die Lautstärke des externen Displays wird beim ersten Start der Beta-App jetzt auf 15% und nicht mehr auf 75% gesetzt).

Version 4 der App lässt sich hier aus dem Netz laden, ist 4MB groß und eine ausgesprochene Empfehlung für alle Nutzer von externen Displays.