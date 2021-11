BetterDummy: Zusätzliche Monitor-Auflösungen für M1-Maschinen

BetterDummy kommt dabei aus den gleichen Händen, die mitverantwortlich für die MonitorControl-Applikation zeichnen, die erst seit einer knappen Woche in Version 4.0 vorliegt. Der ebenfalls kostenfreie Download ist für Mac-Anwender gedacht, die echte Zweit-Monitore an ihren Macs betreiben und auf diesen gerne Lautstärke und Helligkeit einstellen möchten. Monitor Control macht dies nicht nur möglich, sondern gestattet dafür sogar die Nutzung der Standard-Funktionstasten.

Hier könnt ihr dann auch festlegen welche Auflösung der vermeintlich angeschlossene Monitor besitzen soll. Der Clou: Den internen Monitor eures MacBooks (oder angeschlossene Drittanbieter-Monitore, die eigentlich eine andere Auflösung von macOS zugespielt bekommen würden) könnt ihr anschließend so konfigurieren, dass dieser die Auflösung des virtuellen Displays spiegeln. Über Umwege habt ihr so nun die Möglichkeit auf Drittmonitoren und eurem MacBook jede x-beliebige Auflösung zu setzen.

Die kostenfreie und quelloffen entwickelte Mal-Applikation BetterDummy ist ein tolles Projekt, das allerdings kurz erklärt werden will. Die schnellste Variante: Mit BetterDummy könnt ihr auf euren M1-Macs nahezu beliebige Bildschirmauflösungen konfigurieren. Die App gibt sich eurem System gegenüber als neu angeschlossener Monitor aus, dessen Spezifikationen sich in der Mac-Menüleiste nach Belieben konfigurieren lassen.

