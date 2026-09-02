MoneyMoney verdoppelt Preis: Support weiter unter Druck

Bei der Mac-Banking-App MoneyMoney setzt sich die Reihe größerer Veränderungen fort. Die bislang für 39,99 Euro angebotene Dauerlizenz kostet jetzt 79,99 Euro. Damit hat sich der Kaufpreis im Laufe der letzten Tage kurzerhand verdoppelt. Immerhin: Ein Wechsel auf ein Abonnement ist dagegen weiterhin nicht zu erkennen. Auf der Webseite wird die Anwendung nach wie vor im klassischen Lizenz-Modell angeboten.

Die Preiserhöhung fällt in eine Zeit, in der sich rund um MoneyMoney ohnehin einiges bewegt. Bereits im Frühjahr 2025 kamen neue Miteigentümer hinzu. Damals hielt Entwickler Michael Haller noch zehn Prozent der Gesellschaftsanteile. Kurz darauf tauchten innerhalb der Anwendung Hinweise auf, dass angesichts steigender Kosten auch über ein mögliches Abomodell nachgedacht wurde. Dazu ist es bislang nicht gekommen.

Neuer Geschäftsführer im Impressum

Auch personell zeigt sich inzwischen eine weitere Veränderung. Im Impressum der MRH applications GmbH wird Dr. Claus Bönnemann als Geschäftsführer geführt. Michael Haller erscheint auf der MoneyMoney-Webseite noch als Pressekontakt. Eine Erläuterung zu dieser Verschiebung liegt uns nicht vor.

Hinzu kommt, dass die Entwicklung der Anwendung in diesem Jahr zeitweise ins Stocken geraten war. Wegen einer längerfristigen Erkrankung des Gründers konnten nötige Anpassungen an veränderte Bankzugänge vorübergehend nicht ausgeliefert werden. Seit April erscheinen wieder Updates, im Juli brachte Version 2.5.0 erstmals wieder kleinere Funktionserweiterungen.

Rund 300 Support-Anfragen blieben liegen

Weniger rund läuft offenbar weiterhin der Support. Aus einer an ifun.de weitergeleiteten Sammelmail vom August geht hervor, dass rund 300 Anfragen aus dem Zeitraum zwischen dem 7. Juli und dem 3. August unbeantwortet geblieben waren. Betroffene Kunden wurden gebeten, weiterhin offene Anliegen erneut einzureichen. Verbesserungsvorschläge sollen derzeit ausdrücklich nicht geschickt werden, stattdessen bittet das Team um konkrete Fehlerberichte und möglichst eindeutige Betreffzeilen.

Auch mehrere Anfragen von ifun.de blieben zuletzt ohne Reaktion. Das ändert zunächst nichts daran, dass MoneyMoney weiterhin eine leistungsfähige und bei vielen Mac-Nutzern etablierte Banking-Anwendung ist. Nach den neuen Eigentumsverhältnissen, dem zeitweisen Entwicklungsstopp, den Support-Rückständen und nun der deutlichen Preiserhöhung bleibt allerdings offen, wie sich Angebot und Betreuung künftig weiterentwickeln.

Mit Dank an Michael, Oliver und alle anderen Tippgeber!