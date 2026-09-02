Dauerlizenz jetzt deutlich teurer
MoneyMoney verdoppelt Preis: Support weiter unter Druck
Bei der Mac-Banking-App MoneyMoney setzt sich die Reihe größerer Veränderungen fort. Die bislang für 39,99 Euro angebotene Dauerlizenz kostet jetzt 79,99 Euro. Damit hat sich der Kaufpreis im Laufe der letzten Tage kurzerhand verdoppelt. Immerhin: Ein Wechsel auf ein Abonnement ist dagegen weiterhin nicht zu erkennen. Auf der Webseite wird die Anwendung nach wie vor im klassischen Lizenz-Modell angeboten.
Die Preiserhöhung fällt in eine Zeit, in der sich rund um MoneyMoney ohnehin einiges bewegt. Bereits im Frühjahr 2025 kamen neue Miteigentümer hinzu. Damals hielt Entwickler Michael Haller noch zehn Prozent der Gesellschaftsanteile. Kurz darauf tauchten innerhalb der Anwendung Hinweise auf, dass angesichts steigender Kosten auch über ein mögliches Abomodell nachgedacht wurde. Dazu ist es bislang nicht gekommen.
Neuer Geschäftsführer im Impressum
Auch personell zeigt sich inzwischen eine weitere Veränderung. Im Impressum der MRH applications GmbH wird Dr. Claus Bönnemann als Geschäftsführer geführt. Michael Haller erscheint auf der MoneyMoney-Webseite noch als Pressekontakt. Eine Erläuterung zu dieser Verschiebung liegt uns nicht vor.
Hinzu kommt, dass die Entwicklung der Anwendung in diesem Jahr zeitweise ins Stocken geraten war. Wegen einer längerfristigen Erkrankung des Gründers konnten nötige Anpassungen an veränderte Bankzugänge vorübergehend nicht ausgeliefert werden. Seit April erscheinen wieder Updates, im Juli brachte Version 2.5.0 erstmals wieder kleinere Funktionserweiterungen.
Rund 300 Support-Anfragen blieben liegen
Weniger rund läuft offenbar weiterhin der Support. Aus einer an ifun.de weitergeleiteten Sammelmail vom August geht hervor, dass rund 300 Anfragen aus dem Zeitraum zwischen dem 7. Juli und dem 3. August unbeantwortet geblieben waren. Betroffene Kunden wurden gebeten, weiterhin offene Anliegen erneut einzureichen. Verbesserungsvorschläge sollen derzeit ausdrücklich nicht geschickt werden, stattdessen bittet das Team um konkrete Fehlerberichte und möglichst eindeutige Betreffzeilen.
Auch mehrere Anfragen von ifun.de blieben zuletzt ohne Reaktion. Das ändert zunächst nichts daran, dass MoneyMoney weiterhin eine leistungsfähige und bei vielen Mac-Nutzern etablierte Banking-Anwendung ist. Nach den neuen Eigentumsverhältnissen, dem zeitweisen Entwicklungsstopp, den Support-Rückständen und nun der deutlichen Preiserhöhung bleibt allerdings offen, wie sich Angebot und Betreuung künftig weiterentwickeln.
Entwickler: MRH applications GmbH
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Ich bin schon seit zig Jahren Nutzer von MoneyMoney, meiner Ansicht gibt es für MacOS keine bessere Bankingsoftware. Der Preis von rund 80€ ist denke ich gerechtfertig, schauen wir Konkurrenzprodukte an, zahlt man dort schon 60€/Jahre im Abomodell und das bei weitem geringeren Funktionsumfang.
Dennoch bin ich mittlerweile kritisch, die Entwicklung ist nicht breit genug aufgestellt, die Krankheit des Hauptentwickler hat auch mich getroffen, ich konnte keine Kreditkartendaten mehr abrufen, weil der Bankzugang geändert wurde – das war nervig.
Ich hoffe nur, das sich mehr Entwickler an dem Projekt beteiligen und die Weiterentwicklign von MoneyMoney auf mehr Schultern verteilt ist.
Prima, stand davor, letztenWoche ein Abo abzuschließen. Jetzt zum doppelten Preis. Nö, da bin ich nun doch raus und habe alles wieder gelöscht.
Laut der Meldung gab und gibt es gar kein Abomodell! Von welcher Anwendung sprichst du?
Solange die Qualität erhalten bleibt, es immer aktualisiert wird und auf Probleme reagiert wird, sehe ich darin kein Problem. Klar, ist viel Geld, aber dafür kann man die Software über Jahre nutzen und sie läuft stabil und ist benutzerfreundlich.
Hoffentlich wissen die neuen im Team (oder auch die Eigentümer) was sie da für ein gutes Produkt und treue Kunden haben und vergraulen sie nicht mit Abos.
Es gibt Programmbereiche da ist ein Abo sinnvoll, ja sogar notwendig, um die Software auf dem aktuellen Stand zu halten. Das sind halt die Bereiche, in denen im Jahr häufige Änderungen aufgrund von gesetzlichen Anforderungen bzw. -änderungen gefordert werden.
Darunter fallen u.a. Steuer- als auch Bankensoftware.
… und ewig grüßt das Murmeltier !
Geiles Programm, keine Cloud, macht seit Jahren genau das was es soll, toller Support und ein Entwickler der genau weiß was das Problem ist und der sich mit den Deutschen Banken auskennt. Dann verkauft und gegen die Wand gefahren. Support runter, Preis hoch, demnächst AboModell – WARUM ???
Ist es die Not oder die Gier ? Wenn der Entwickler (aka onemanshow) nicht mehr kann oder mag dann gebt es doch in eine Vernünftige Community.
Die 80€ sind mehr als gerechtfertigt. Solche Software hat viel Aufwand in Wartung und Pflege.
Ich hatte vor drei Jahren nach der Aufkündigung von StarMoney kurz über einen Wechsel zu MM nachgedacht. Mittlerweile bin ich echt Fan von Banking per iPhone und würde nicht wieder zu einer Softwarelösung zurückkehren. M. M. Nach eigentlich (bis auf Ausnahmen) überflüssig.
Naja, das Abo kommt als Nächstes nach der erstmaligen Preisverdopplung und wird uns dann als super Angebot unterbreitet per Abo nicht 200% sondern nur jährlich 175% mehr zu bezahlen. Kennt man ja leider mittlerweile zur Genüge.
Würde man auch mal in die Tarifverhandlungen gehen mit einer geforderten Lohnerhöhung um 400% um sich dann bei der Hälfte mit 200% zu treffen, wäre sowas generell bezahlbar. Da man aber immer nur mit einer Einmalzahlung und einer Lohnerhöhung unterhalb der Inflation + zusätzlich einseitigen Krankenkassenzusatzbeträgen durch den Arbeitnehmer eine reale Lohnsenkung erfährt, werden diese ganzen drastischen Preiserhöhungen mehr als die Hälfte ihrer potentiellen Käufer vergraulen und damit insgesamt weniger verdienen als bei einer nicht so lächerlich hohen Preisanpassung…
Denkt Ihr, man kauft einmal die Software und dann muss Sie ein Leben lang laufen mit updates. Wie soll das den funktionieren?
Ein Abo wird auf lange Sicht unausweichlich sein.
Bei Windows meckert niemand
Ich hätte auch kein Problem damit, bei einem größere Major-Update einen Update-Preis zu zahlen, wie das bei vielen Softwareprodukten normal ist.
Aber da muss eben der Funktionsumfang auch erhöht werden, bei Finanzprogramm ist ausser der Softwarepflege und Anpassung an Bankänderung kaum mehr an neuen Funktionen drin, das scheitert schon an den Banken.
Leider ganz schön viele Geier hier. Ein wenig Einfühlungsvermögen gegenüber der etwaigen Erkrankung wäre angebracht. Ich nutze das Programm seit über 12 Jahren ohne auch nur einen Cent nachzahlen zu müssen. Das ist verrückt. Wie soll ich für die damaligen 30€ erwarten, dass die mir heute noch regelmäßig sogar Support geben? Ich wäre für eine v4.0 und ein Update Paket für 39€ einfach das mal wieder Geld reinkommt.
Danke, genau meine Meinung. Updates mit Versionsänderung nach dem Punkt kostenlos, Änderungen vor dem Punkt zu einem vernünftigen Upgradepreis. Wäre ich dabei.
Eines der wenigen Programme für die ich ein Abo abschließen würde. Ich denke der Aufwand zur Pflege ist enorm, der/die Entwickler investieren viel Zeit und müssen davon leben.
Eine Preiserhöhung ist absolut gerechtfertigt, da Softwarepflege kostet, insbesondere in einer Zeit in der durch enorm gesteigerte Sicherheitsrichtlinien seitens der Banken der Aufwand noch größer wird.
Allerdings wenn auf eine einfache und höflich gestellte Frage an den Support, eine eher patzige Antwort zurückkommt (von wegen ich solle doch zu einer anderen Software wechseln), finde ich es eher unangebracht, und zwar egal zu welchem Preis. Druck hin oder her!
Hallo zusammen,
Was wären denn gute Alternative zu MM?
So manche umfangreiche interessante Programme laufen ja leider nur unter Windows…
Danke für jeden Hinweis.