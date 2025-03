Banking-App „MoneyMoney“: Neues Logo und neue Miteigentümer

MoneyMoney ist unsere Standardempfehlung für alle Mac-Besitzer, die auf der Suche nach einer zuverlässigen und sehr gut umgesetzten Software fürs Onlinebanking sind. Seit sich mit der neu verfügbaren Version 2.4.51 das Logo der Anwendung und auch die zugehörige Webseite geändert haben, erreichen uns Anfragen von verunsicherten Nutzern. Wir haben diesbezüglich beim Entwickler nachgehakt und können Entwarnung geben.

Der hinter dem Projekt stehende Entwickler Michael Haller hat die Anwendung nicht verkauft. Bei MoneyMoney sind zwar neue Partner mit im Boot, bei diesen handelt es sich Haller zufolge jedoch nicht um klassische Investoren, sondern vielmehr um Mitunternehmer, mit denen er die Anwendung gemeinsam weiterentwickeln will.

Angesichts der stetig wachsenden regulatorischen Anforderungen sei es kaum noch möglich, das Projekt ohne Unterstützung zu bewältigen. Auch wenn in diesem Zusammenhang nicht von einer iOS-App die Rede war, so keimt angesichts der Umstellung diesbezüglich neue Hoffnung bei uns auf.

Neue Partner betreiben bislang Onlineportale

Zunächst müssen Haller und seine neuen, als get.de firmierenden Partner allerdings beweisen, dass sie zu ihrem Wort stehen und im Zusammenhang mit der Umstrukturierung tatsächlich auch MoneyMoney selbst im Vordergrund steht. In einer gemeinsamen Pressemitteilung ist die Rede davon, dass man MoneyMoney gemeinsam auf das nächste Level bringen will. Bislang haben sich die neuen Projektpartner auf das Angebot von Internetdienstleistungen und Onlineportalen konzentriert, was die Furcht einiger Nutzer vor dem möglichen Umstieg auf ein Abo-Modell zumindest nachvollziehbar macht.

MoneyMoney wird derzeit zum Preis von 39,99 Euro als Dauerlizenz angeboten und lässt sich vor einem Kauf ausgiebig testen. Der Leistungsumfang der Standardlizenz deckt den Bedarf im privaten oder auch eingeschränkten geschäftlichen Rahmen voll und ganz ab. Zusätzliche Kosten fallen nur an, wenn man Funktionen wie die Möglichkeit zum SEPA-Lastschrifteinzug oder den von MoneyMoney angebotenen PSD2-Onlinedienst verwenden will.