MoneyMoney vor Abomodell? Anzeichen und Alternativen

Die beliebte Banking-Software MoneyMoney für den Mac hat kürzlich für Irritationen unter langjährigen Nutzern gesorgt: Mit Version 2.4.51 haben sich sowohl das Logo als auch die offizielle Webseite geändert – was zu Spekulationen über einen möglichen Verkauf der App führte.

ifun.de hat hierzu beim Entwickler Michael Haller nachgefragt und konnte beruhigen: Die App wurde nicht in Gänze verkauft. Vielmehr hat sich Haller Unterstützung ins Boot geholt, um die stetig wachsenden regulatorischen Anforderungen künftig besser bewältigen zu können.

Neu mit an Bord sind vier Gesellschafter, die nun 90 Prozent an der für MoneyMoney verantwortlichen MRH applications GmbH halten, Entwickler Haller behält die restlichen 10 Prozent der Geschäftsanteile. Gemeinsam wollen man MoneyMoney weiterentwickeln und auf ein neues Level bringen, so die offizielle Kommunikation.

MoneyMoney vor Abomodell?

Seitdem sorgen sich langjährige Anwender der App, die Multi-Banking-Lösung könnte damit kurz vor einem Wechsel zum Abo-Modell stehen. Bislang wird die Mac-App für 39,99 Euro zum Einmalkauf angeboten.

Texte, die sich in der aktuellen Version der Banking-App aufspüren lassen, scheinen in eine ähnliche Richtung zu deuten. So heißt es hier unter anderem:

[…] Gleichzeitig steigen jedes Jahr die Kosten für Prüfungen und Compliance-Maßnahmen. Es ist absehbar, dass mein derzeitiges Geschäftsmodell mittelfristig nicht mehr tragfähig sein wird. Daher überlege ich, vielleicht, auf ein Abomodell umzustellen, um eine langfristige Weiterentwicklung sicherzustellen. […]

An anderer Stelle scheint eine Umfrage unter den Bestandskunden vorbereitet worden zu sein:

• Welchen Abopreis würden Sie für angemessen halten

• Ja, ein Abomodell wäre akzeptabel

• Nein, auf keinen Fall ein Abonnement

Alternativen für den Mac

Noch gibt es keine offizielle Stellungnahme zu möglichen Änderungen am bisherigen Geschäftsmodell und auch die Webseite bewirbt derzeit noch den Einmalkauf für einmalig 39,99 Euro. Mit einem Wechsel zum monatlichen oder jährlichen Abo würde MoneyMoney allerdings nicht alleine dastehen.

Während die Mac-Apps Banking4 und MacGiro noch auf ein klassisches Lizenzmodell mit einmaliger Freischaltung für 39,95 Euro beziehungsweise 119 Euro setzen, werden bei Outbank bereits 39,99 Euro pro Jahr verlangt.

Die Star Money App für Mac verlangt für die unbegrenzte Kontenverwaltung 2,99 Euro pro Monat beziehungsweise 5,49 Euro pro Monat für eine Synchronisation quer über alle eigenen Geräte hinweg.