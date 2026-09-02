Google Pics: Neue Bild-KI für Fotos, Grafiken und Texte

Google erweitert sein Workspace-Angebot um ein eigenes Werkzeug für die Erstellung und Bearbeitung von Bildern. Google Pics basiert auf dem Gemini-Modell Nano Banana und wird in den kommenden Wochen für Abonnenten von Google AI Pro und Ultra sowie für einen Großteil der Workspace-Geschäftskunden freigeschaltet.

Neben einer eigenständigen Desktop-Anwendung zieht Pics direkt in bekannte Workspace-Dienste ein.

Einzelne Bildbereiche gezielt verändern

Pics kann neue Bilder anhand von Texteingaben erzeugen, soll sich aber ebenso für die gezielte Nachbearbeitung vorhandener Motive eignen. Einzelne Objekte lassen sich vom restlichen Bild abgrenzen und unabhängig verändern. Nutzer können zudem bestimmte Bereiche mit Textanweisungen versehen und mehrere Änderungen in einem Arbeitsgang anstoßen.

Auch Text innerhalb eines Bildes lässt sich bearbeiten oder übersetzen. Das übrige Layout und die verwendete Schrift sollen dabei erhalten bleiben. Für eine Anfrage erstellt Pics mehrere Varianten, zwischen denen anschließend gewählt werden kann. Bestehende Bilder können außerdem als Stil- oder Elementvorlage für neue Ergebnisse dienen.

Google legt das Werkzeug zugleich auf gemeinsame Arbeit aus. Erstellte Bilder können geteilt und anschließend zusammen mit anderen Nutzern weiterbearbeitet werden. Damit rückt Pics funktional näher an klassische Grafikwerkzeuge, bleibt bei der Bedienung aber auf textbasierte Anweisungen und KI-gestützte Eingriffe ausgerichtet.

Direkt in Docs, Slides und Drive

Wie Google in seinem Unternehmensblog ankündigt, beginnt die Integration in Docs und Slides bereits jetzt. Drive soll in den kommenden Wochen folgen. Bilder lassen sich dadurch direkt im jeweiligen Dokument oder in einer Präsentation erstellen und bearbeiten, ohne sie zuvor in eine separate Anwendung übertragen zu müssen.

Google baut damit die Verzahnung seiner KI-Angebote mit Workspace weiter aus. Erst im Frühjahr hatte der Konzern seine Gemini-Abonnements neu sortiert und unter anderem Pro und Ultra stärker voneinander abgegrenzt. Der günstigere Einstiegstarif Google AI Plus wurde anschließend preislich noch einmal nach unten angepasst.

Für Privatkonten gibt es allerdings eine Einschränkung. Google weist ausdrücklich darauf hin, dass Google Pics für die persönliche Nutzung in Deutschland derzeit noch nicht verfügbar ist. Unterstützte Workspace-Konten können den Dienst dagegen in allen Regionen verwenden, in denen Workspace angeboten wird. Deutsch gehört zu den unterstützten Sprachen für die Bildgenerierung und Bearbeitung.