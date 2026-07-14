Für uns gibt es keinen Zweifel daran, dass MoneyMoney die beste Banking-App für den Mac ist. Umso erfreulicher ist es, dass die Entwicklung der Anwendung nun wieder volle Fahrt aufgenommen hat. Der Entwickler musste aufgrund persönlicher Probleme vorübergehend pausieren.

Nachdem sich die vergangenen Updates für MoneyMoney im Wesentlichen auf Fehlerbehebungen beschränkt hatten, bringt die jetzt verfügbare Version 2.5.0 auch ein paar kleine, aber nützliche Funktionserweiterungen. So lassen sich Depots jetzt als CSV-Datei exportieren. Zudem können Umsätze zwischen Konten übertragen werden, wenn bestehende Konten neu eingerichtet werden müssen.

Auch die Protokollfunktionen wurden überarbeitet. Die Berichte können nun gelöscht, kopiert oder gespeichert werden. Außerdem lassen sich Protokolle und andere Dateien für den Versand an den MoneyMoney-Support verschlüsseln.

Weitere Banken und Krypto-Unterstützung

Mit Bison-Portfolios unterstützt MoneyMoney jetzt zudem das Krypto-Angebot der Börse Stuttgart. Darüber hinaus wurden die Anbindungen von American Express, Comdirect, Trade Republic und weiteren Anbietern verbessert.

MoneyMoney wird weiterhin als Dauerlizenz zum Preis von 39,99 Euro angeboten. Wir empfehlen den Kauf direkt beim Entwickler. Damit unterstützt ihr die Weiterentwicklung der App am stärksten, beim Kauf über den App Store behält Apple einen Teil des Geldes ein. Zudem habt ihr die Möglichkeit, die App nach dem Download von der Entwickler-Webseite 30 Tage lang kostenlos zu testen.

Keine iPhone-Version in Sicht

Als einzige, zumindest für einen Teil der potenziellen Nutzer relevante Einschränkung ist zu erwähnen, dass es MoneyMoney nicht für iOS gibt und auch nicht offiziell angekündigt wurde. Wer eine Banking-App sucht, die sich auch über den Mac hinaus nutzen lässt, muss zu Alternativen greifen oder auf den Mobilgeräten die Anwendungen der Finanzinstitute nutzen. Alternativ kann man sich Apps wie Banking4 oder Outbank anschauen.