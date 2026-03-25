Score wird als Konto dargestellt
Outbank integriert SCHUFA-Score direkt in die Banking-App
Die Multibanking-Anwendung Outbank bindet ab sofort den SCHUFA-Account ihrer Nutzer direkt ein. Damit reagiert die App auf die jüngste Umstellung der Auskunftei, die ihren neuen Score bereits Mitte März eingeführt und den Zugang zu den eigenen Daten neu organisiert hat.
Während der Abruf zuvor über verschiedene Portale erfolgen musste, lässt sich die Bonität nun auch innerhalb der bestehenden Finanzübersicht anzeigen.
Voraussetzung für die Nutzung ist ein verifizierter SCHUFA-Account nach dem neuen Modell. Die Registrierung erfolgt über die SCHUFA-Plattform und erfordert eine Identitätsprüfung. Erst danach kann die Verbindung in Outbank hergestellt werden.
- EuGH-Urteil: SCHUFA-Scoring verstößt wohl gegen Europarecht
Die Integration greift dabei auf die überarbeitete Score-Berechnung zurück, die auf zwölf nachvollziehbaren Kriterien basiert. Diese waren eingeführt worden, um Kritik an der mangelnden Transparenz des bisherigen Systems zu begegnen. Nutzer erhalten dadurch eine genauere Einordnung, welche Faktoren ihre Bewertung beeinflussen.
Score wird wie ein Konto dargestellt
Innerhalb der Anwendung erscheint der SCHUFA-Score als eigener Eintrag in der Kontenliste. Der aktuelle Wert wird ähnlich wie ein Kontostand dargestellt und regelmäßig aktualisiert. Ergänzend listet die App Ereignisse wie Anfragen von Unternehmen, laufende Vertragsdaten oder mögliche Zahlungsstörungen chronologisch auf.
Zusätzlich stellt Outbank die einzelnen Bewertungsbereiche des Scores getrennt dar. Nutzer können so erkennen, welche Kategorien sich positiv oder negativ auswirken. Dies soll helfen, die eigene Bonität besser einzuordnen und Veränderungen im Zeitverlauf nachzuvollziehen.
Eine Besonderheit betrifft die Historie. Während die SCHUFA bestimmte Einträge nach einer festgelegten Frist nicht mehr anzeigt, verbleiben diese Informationen innerhalb der App dauerhaft sichtbar. Dadurch entsteht eine längerfristige Übersicht über frühere Anfragen und Verträge.
Die Funktion steht mit der aktuellen Version von Outbank auf iOS und macOS Verfügung.
Entwickler: Outbank GmbH
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Coole Sache. Das bitte auch im Finanzguru !
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Ist outbank sicher bezüglich Daten. Oder gehört das zu Check 24 o.ä
Outbank läuft lokal auf deinem Handy, die Zugangsdaten werden nur lokal auf deinem Gerät gespeichert und von deinem lokalen Gerät aus werden die Anmeldungen durchgeführt. Es gibt noch den SecureSync da liegt dann quasi eine verschlüsselte Kopie der Daten im iCloudDrive, muss man aber nicht nutzen.
Im gegensatz zu Finanzguru wo ja alles in der Cloud hängt.
Wozu?
Ernsthafte Frage
Um sich aktiv über Veränderungen informieren zu lassen, statt den Score nur auf Nachfrage in Erfahrung zu bringen.