Banking-App „Banking4“ mit neuem Geschäftsmodell in Version 9

Die Banking-Software Banking4 von Subsembly krempelt mit dem neu verfügbaren Update auf Version 9 ihr Lizenzmodell um. Während die Version für Heimnutzer weiterhin gegen eine Einmalzahlung angeboten wird, müssen professionelle und Business-Anwender künftig ein Jahresabo abschließen. Je nach Funktionsumfang können Anwender zwischen drei Varianten der Software wählen: Banking4 Home, Banking4 Professional und Banking4 Business. Für Firmenkunden steht zudem die mobile App BankingVEU bereit.

Die Entwickler erklären, dass diese Umstrukturierung aus wirtschaftlichen Gründen notwendig sei. Nur so ließe sich die langfristige Weiterentwicklung der Anwendungen sichern. Zudem könnten durch die Erweiterung um Banking4 Professional die unterschiedlichen Bedürfnisse der Nutzergruppen besser berücksichtigt werden.

Banking4 Home für Privatnutzer

Banking4 Home richtet sich an Anwender, die ihre privaten Finanzen verwalten möchten. Dazu gehören die Verwaltung von Einnahmen und Ausgaben mithilfe von Kategorien sowie verschiedene Auswertungen. Unterstützt werden gängige Überweisungsarten und PIN/TAN-Verfahren, die Banken-Anbindung erfolgt über das FinTS-Verfahren. Banking4 Home ist für macOS und Windows zum Preis von 40 Euro erhältlich.

Banking4 Professional mit Zusatzfunktionen

Banking4 Professional enthält darüber hinaus Funktionen für kleinere Firmen. Damit lassen sich unter anderem Lastschriften einziehen und Sammelaufträge verwalten. Eine Offene-Posten-Verwaltung soll helfen, noch nicht bezahlte Rechnungen im Blick zu behalten. Auch hier erfolgt die Anbindung über FinTS. Der Jahrespreis wird von den Entwicklern mit 80 Euro angegeben.

Banking4 Business für Geschäftskunden

Banking4 Business richtet sich an Unternehmen mit umfangreicherem Zahlungsverkehr. Dafür steht das EBICS-Verfahren als Standardzugang zur Verfügung. Neben dem Import von Zahlungsdateien werden auch Schnittstellen zu Buchhaltungsdiensten unterstützt. Hier fallen pro Jahr 120 Euro für Einzelnutzer oder 360 Euro für eine Firmenlizenz an.

Als Ergänzung bietet Subsembly die App BankingVEU an. Damit können Zahlungen im Vier-Augen-Prinzip auch mobil freigegeben werden. VEU steht für „Verteilte elektronische Unterschrift“ und ist vor allem für Unternehmen mit internen Freigabeprozessen gedacht.

Die folgende Grafik zeigt die Unterschiede im Leistungsumfang der einzelnen Produkte: