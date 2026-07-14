Vom 26. bis zum 30. August findet in den Köln-Deutzer Messehallen mit der Gamescom die weltweit größte Messe für Unterhaltungselektronik statt. Auch dieses Jahr wird das Großevent wieder am Vorabend durch die Opening Night Live eingeläutet.

Die Live Show wird erneut von Geoff Keighley präsentiert, der sein Publikum durch die fast zweistündige Trailer Rotation geleiten wird. Zwar sind die Tickets für dieses Showevent bereits ausverkauft, Dank Livestream werden Gaming Fans das Spektakel am 25. August jedoch auch gemütlich ab 20:00 Uhr vom heimischen Sofa aus mitverfolgen können.

Abseits der eigentlichen Messe ist die Gamescom jedoch auch Schauplatz vielzähliger Begleitevents. Neben dem Gamescom City Festival in der Kölner Innenstadt, für das ihr übrigens kein Ticket benötigt, gehören dazu natürlich ebenso etliche mehr oder weniger exklusive Parties. Und hin und wieder lässt sich ein Publisher sogar zu einer Ausstellung außerhalb der Messehallen hinreißen.

Kunstausstellung Worlds of Play

So ist es auch bei dem chinesischen Tech-Giganten Tencent der Fall, der im Zuge der Gamescom vom 27. bis 29. August in der Wassermannhalle in Köln-Ehrenfeld mit der Worlds of Play: The Game Art Exhibition eine große Kunstausstellung präsentiert. Drei Tage lang können sowohl Gaming Fans wie auch Kunstinteressierte hier Kunstwerke und immersive Installationen zu insgesamt 40 legendären Videospieltiteln bestaunen.

Tencent bedient sich hierbei sowohl seiner eigenen IPs, wie auch Titel ihrer Partner. Zu denen gehört auch Ubisoft, die jüngst das Assassin’s Creed Remake Black Flag Resynced für Windows und Konsolen veröffentlicht haben. Die Ausstellung wird dabei in 5 Themenbereiche unterteilt, deren Schwerpunkte durch die Settings der jeweiligen Spiele definiert werden.

Reality: Die Ausstellung beginnt im Hier und Jetzt, wo die SpielerInnen mit der Intensität von Konflikten konfrontiert werden. Zu den vorgstellten Titeln gehören Arena Breakout, ARma Reforger, DayZ und Delta Force

Experiments: Eine Welt voller wissenschaftlicher Wunder und spekulativer Zukunftsvisionen. Im Mittelpunkt dieses Bereichs steht Control Resonant.

Abyss: Für alle die es wagen, in die Schatten hinabzusteigen. Zu den vorgestellten Titeln gehören Cronos – The New Dawn, die Dying Light Reihe und Layers of Fear.

Epics: Eine Homage an legendäre Welten, in denen Helden geschmiedet und Mythen geboren werden. Zu den vorgestellten Titeln gehören die Assassin’s Creed Reihe, Black Myth: Wukong, League of Legends und Valorant.

Wonderland: Ein lebendiges Mosaik aus Anime und visuell beeindruckenden Welten. Zu den vorgestellten Titeln zählen Wuthering Waves, Light and Night sowie Goddess of Victory: Nikke.

Wer gerne noch etwas mehr Spielekultur abseits der Gamescom erleben möchte oder sowieso an einem der Daten gerade in der Metropole am Rhein unterwegs sein sollte, kann sich auf der offiziellen Website schon jetzt ein kostenloses Ticket für die Ausstellung sichern.