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Aktuelle Kinofilme und Aktionen bei Prime Video

Prime Video: „Silo“ gratis und HBO Max im Probeabo
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Wenn ihr heute Abend oder für die nächsten Tage noch etwas Unterhaltung sucht, haben wir neben der unten erwähnten Wow-Aktion noch einen weiteren Tipp für euch. Über Amazon Prime Video kann man derzeit ohne zusätzliches Abo die erste Staffel der Apple-Serie „Silo“ ansehen und HBO Max eine Woche lang kostenlos testen.

HBO Max kostenlos testen

HBO Max ist seit diesem Jahr auch in Deutschland verfügbar. Der Videodienst bietet regulär jedoch keine Probeabos an. Im April konnte man ebenfalls über Prime Video für kurze Zeit eine siebentägige Probephase nutzen. Wer dieses Angebot verpasst hat, kann aktuell wieder zuschlagen.

Hbo Max

Ihr könnt zwischen drei Varianten von HBO Max über Prime Video wählen und die Angebote jeweils sieben Tage lang kostenlos testen. Wenn nicht rechtzeitig gekündigt wird, gehen die Probephasen in kostenpflichtige Abos über, die man dann auf monatlicher Basis beenden kann.

Wer den größten Funktionsumfang nutzen möchte, kann HBO Max Premium ausprobieren. Dieses Abo kostet regulär 16,99 Euro pro Monat und bietet die höchste Bildqualität sowie die umfangreichsten Möglichkeiten beim Streaming und Download. Der Videodienst hat ein hochwertiges Film- und Serienangebot im Programm. Die Neuzugänge im aktuellen Monat haben wir hier zusammengefasst.

„Silo“ ohne Zusatzkosten ansehen

Apple TV kann man bei Prime Video ebenfalls sieben Tage kostenlos testen. Unabhängig davon steht die erste Staffel der Apple-Serie „Silo“ momentan kostenlos über Prime Video zum Abruf bereit. Diese Option ist für alle Nutzer interessant, die ihr Probeabo bereits genutzt haben und auf der Suche nach weiteren kostenlosen Inhalten sind.

Prime Video

Aktuelle Kinofilme bei Prime Video

Über Prime Video ist zudem jetzt schon der erst im Mai in den deutschen Kinos angelaufene Film „Glenkill: Ein Schafskrimi“ angelaufen. Auch der Film „Der Astronaut: Project Hail Mary“, dessen Kinostart im März gewesen ist, steht bereits über Prime Video zur Verfügung. Prime-Abonnenten erhalten damit vergleichsweise früh Zugriff auf aktuelle Filmveröffentlichungen.
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13. Juli 2026 um 20:26 Uhr von Chris Fehler gefunden?


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