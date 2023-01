Mini-App „Spaced“ bringt Ordnung in die Menüleiste

Der Entwickler Sindre Sorhus zeigt sich auch im neuen Jahr weiterhin engagiert und hat mit der Menüleisten-App Spaced sein erstes Projekt für 2023 veröffentlicht. Die Anwendung will für mehr Ordnung und Übersicht in der Menüleiste sorgen.

Spaced ist nicht mit Anwendungen wie Bartender oder Hidden Bar zu verwechseln, mit deren Hilfe sich auch gezielt einzelne Anwendungssymbole in der Menüleiste verbergen lassen. Die neue App von Sorhus kümmert sich ausschließlich darum, Trennzeichen in die Menüleiste zu integrieren. Für diesen Zweck lässt sich die Anwendung mehrfach und auch mit unterschiedlichen Symbolen in der Menüleiste platzieren.

Trennzeichen oder einfach Zwischenräume

Die namengebende Leerstelle kann mit Spaced entweder ganz gewöhnlich oder als größerer, „tab“ genannter Zwischenraum in die Menüleiste integriert werden. Alternativ dazu stehen auch ein Punkt, ein senkrechter Strich (auch „Pipe“ genannt), ein Bindestrich und ein Gedankenstrich als Trennzeichen zur Verfügung. Ergänzend hat man die Möglichkeit, über die Einstellungen der App festzulegen, dass die Trennzeichen mit reduzierter Deckkraft und damit etwas heller angezeigt werden.

Spaced lässt sich kostenlos im Mac App Store laden. Alternativ hält der Entwickler eine Version der App zum direkten Download über seine Webseite bereit, weist allerdings darauf hin, dass nur die im Mac App Store angebotenen Version automatisch mit Updates versorgt werden wird.

Mac-Menüleiste anpassen

Bis auf das die Anzeige von Datum und Uhrzeit sowie das Kontrollzentrum am rechten Rand könnt ihr die Objekte in der Menüleiste frei bewegen und nach euren Vorlieben sortieren. Ihr müsst dazu lediglich die Befehlstaste gedrückt halten, währen ihr das betreffende Symbole mit der Maus anklickt und verschiebt. Auf die gleiche Weise platziert ihr auch die mit Spaced generierten Trennzeichen an der gewünschten Stelle. Ergänzend könnt ihr beispielsweise auch die Symbole für WLAN oder Bluetooth aus dem Kontrollzentrum direkt in die Menüleiste ziehen.