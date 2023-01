Nintendo Switch: Ersatz-Controller gegen Joystick-Drift

Um Verwirrung zu vermeiden: Der Name Hall-Effekt bezieht sich nicht auf einen akustischen Zusammenhang, sondern ist nach seinem Entdecker Edwin Hall benannt. Wer sich für die Details im Zusammenhang mit diesem physikalischen Phänomen interessiert, findet bei Wikipedia eine allgemeine Erklärung und detaillierte Infos im Zusammenhang mit dessen Verwendung in Sensoren bei RS Components , einem Fachhändler für Elektronikprodukte.

Das Magazin The Verge macht auf die Verfügbarkeit der GuliKit Hall Joysticks für die Controller der Nintendo Switch aufmerksam. Hierbei handelt es sich um ein Set mit zwei Austausch-Sticks, die mithilfe sogenannter Hall-Effekt-Sensoren arbeiten und damit nicht nur die Fehleranfälligkeit der Standard-Controller umgehen, sondern zudem auch den Stromverbrauch der Joy-Cons um die Hälfte reduzieren, was sich natürlich positiv auf die Akku-Laufzeit der Konsole auswirkt.

Wenn ihr eine Nintendo Switch besitzt und unter dem sogenannten Joystick-Drift leidet, euch also mit falschen Eingaben durch die seitlich aufsteckbaren Joy-Con-Controller herumärgert, ist Abhilfe in Sicht. Allerdings setzt diese Lösung voraus, dass ihr in der Lage seid, selbst einen Austausch der beiden anfälligen Controller-Knöpfe durchzuführen.

