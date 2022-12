Freeware „Hidden Bar“ räumt Mac-Menüleiste auf

Was im Gegensatz zur letzten ifun.de-Vorstellungen inzwischen der Fall ist: Hidden Bar ist komplett Deutsch lokalisiert und auch im Mac App Store erhältlich. Auf GitHub gibt es mit Ausgabe 1.9 jedoch eine etwas aktuellere Ausgabe als im Mac App Store. Hier geladen, muss die App nach dem Download zum Erststart mit dem Umweg über Rechtsklick > Öffnen gestartet werden, lässt sich anschließend jedoch so konfigurieren, dass der Helfer automatisch zusammen mit dem System startet.

Dies macht Hidden Bar, indem die App ein Trennzeichen in der Mac-Menüleiste platziert und Anwender dazu aufruft, die nicht ganz so wichtigen Symbole beziehungsweise diejenigen, die nicht andauern im Blick behalten werden müssen, auf die linke Seite des Trennzeichens zu sortieren und alle anderen auf die rechte Seite.

Dass wir uns auf ifun.de der kostenfreien Menüleisten-Applikation Hidden Bar angenommen haben, liegt nun auch schon wieder gute drei Jahre zurück. Entsprechend dankbar nehmen wir den Hinweis der ifun.de-Leserin Tiana auf und erinnern an den kleinen Helfer, der in vollen Mac-Menüleisten wieder für Ordnung sorgen kann.

